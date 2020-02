Torviscosa, Friaul

commons.wikimedia.org/wiki/File:Torviscosa_Municipio.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en Produkt faschistischer Industriearchitektur: Municipio di Torviscosa

»Geschätzter Groll! Wissen Sie, was Viskose ist?«

»Eine Zellfaser. Reines Naturprodukt.«

»Falsch!« sagte der Dozent.

Die beiden Freunde näherten sich auf einer Nachrangstraße, die vor Cervignano von der Strada Statale 14 della Venezia Giulia abzweigt, einer ziegelroten Industriesiedlung im Hinterland der Lagune von Marano. Auf einer weitgeschwungenen Brücke überquerten sie die schnurgerade Bahnlinie Triest-Venedig und bogen linkerhand in einen halbleeren Parkplatz ein. Vor sich sahen sie ein ausgedehntes Industriegelände mit Backsteinbauten, Produktionshallen, einem hohen Turm im Stil des Brutalismo und monumentalen Steinplastiken vor dem Haupteingang der Fabrik. Linker Hand befand sich ein mehrstöckiges, sehr gelungenes Gebäude, es trug die Aufschrift »Teatro«, ein niedrigerer Bau lag ihm gegenüber, das »Ristoro«, die Werksgaststätte.

Der Dozent hatte ein Tablet auf den Oberschenkeln, sein Blick wechselte zwischen Computer und Industriearchitektur hin und her. Dutzende Schilder zeugten davon, dass hinter dem Eingang zum Fabrikgelände die große Industrie von vielen kleinen Unternehmen abgelöst worden war.

»Zellfasern bestehen aus Zellulose, diese wieder werden aus Bäumen gewonnen, diese wiederum stehen zwanglos in kleinen Gruppen auf Wiesen oder in dichtem Tann und sind fraglos Emanationen der Natur. Ob Baumgrüppchen, Ehrenhain oder Urwald – alle aus Holz und somit Natur pur«, entgegnete Herr Groll gereizt. Er hasste es, wenn der Dozent sich mit frisch angelesenem Wissen als großer Zampano produzierte.

»Ich korrigiere: nicht komplett falsch, nur halbfalsch.« Der Dozent bedachte Herrn Groll mit einem gönnerhaften Blick.

»Noch schlimmer«, versetzte Groll.

»Aus dem Holz und der Zellulose wird durch das chemische Viskoseverfahren eine halbsynthetische Faser hergestellt. Sie ähnelt optisch natürlicher Baumwolle und besitzt auch ähnliche Eigenschaften. Trotz des chemischen Verfahrens ist es falsch, Viskose als Kunstfaser zu bezeichnen, da sie aus natürlicher Zellulose besteht. Viskose ist also ein Zwischending aus Natur und chemischen Verfahren. Fahren wir nun in die auf dem Reißbrett erstellte Stadt. In den 30er Jahren errichtet, ist Torviscosa ein Produkt faschistischer Industriearchitektur.«

»Wie die oberösterreichische Lenzing, das größte integrierte Zellstoff- und Viskosefaserwerk der Welt«, erwiderte Groll und setzte den Wagen in Bewegung.

»Woher …? « Der Dozent sah seinen Freund Groll verblüfft an.

»Ich habe dort vor einiger Zeit eine Freundin besucht. Auch in Lenzing findet sich das zeitgeschichtliche Duo von Arisierung und KZ-Zwangsarbeit, wie es die österreichische Schwerindustrie prägt.«

Sie wendeten und fuhren langsam durch die mussolinische Industriestadt. »Es gab hier Viertel für leitende Beamte, Ingenieure, Arbeiter und Zwangsarbeiter, alle fein säuberlich voneinander getrennt. Nach dem Krieg übernahm die Linke den Ort, die räumliche Segregation ist längst überwunden«, berichtete der Dozent.

Neben der Kirche stießen sie auf einen Grabstein, im Gedenken an den 24jährigen Primo Villa De Pol, der im Oktober 1944 hingerichtet wurde. Ein weiterer Widerstandskämpfer, Guglielmo Costanzo – er rettete Häftlinge aus einem Arbeitslager, in dem Briten, Neuseeländer und Südafrikaner Zwangsarbeit leisten mussten – wurde im März 1945 in Mauthausen ermordet. »Der Park neben der Kirche trägt seinen Namen«, ergänzte der Dozent nach einem Blick in sein Tablet. Und wieder stießen sie auf der Schule und dem Rathaus auf Transparente, die »La verità per Giulio Regeni« forderten.

»Wo wir hinkommen, finden wir diesen Namen. Es wird Zeit, dass wir uns um dessen Träger kümmern«, sagte Groll. Der Dozent nickte.