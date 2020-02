Frohes neues!

Franziska Lindner Eine Statue des Admirals Pawel Stepanowitsch Nachimow (1802–1855) nebst beleuchtetem Weihnachtsbaum in der Sewastopoler Innenstadt

Das Jahr wird alt und neigt sich dem Ende zu. Am Moskauer Flughafen Scheremetjewo scheint die Sonne. Mit Temperaturen um null Grad Celsius ist es außergewöhnlich warm für die Jahreszeit. Zum Verdruss der Bevölkerung ist weit und breit kein Schnee zu sehen. Dabei gilt diese weiße Zeit in Russland als die gemütlichste des Jahres. Es wird geruht, gefeiert, und es werden Vorbereitungen für den Jahreswechsel und das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar getroffen. Viele Menschen reisen zu ihren Familien oder in den Urlaub.

Auf der südlich gelegenen Halbinsel Krim ist man weiße Neujahrstage weniger gewohnt. In den Städten an der Schwarzmeerküste gibt es nur etwa einmal in der Dekade richtig Schnee. Ein anderes Wetterphänomen sorgt derzeit hier für Komplikationen: Dichter Nebel umhüllt die Halbinsel samt ihrer Hauptstadt Simferopol, in der sich der einzige Zivilflughafen auf der Krim befindet. Der Flugverkehr muss für mehrere Stunden unterbrochen werden, bereits gestartete Flüge werden nach Sotschi umgeleitet. Etliche in Moskau umsteigende Passagiere hängen so die Nacht in der russischen Hauptstadt fest. Die Fluggesellschaft Aeroflot organisiert ein Hotelzimmer, ein Abendessen und ein Frühstück.

Auf dem Weg zum Hotel treffe ich Walentina wieder. Bereits am Berliner Flughafen Schönefeld hatten wir uns kennengelernt und festgestellt, dass uns eine zu diesen Zeiten etwas ungewöhnliche Reiseroute verbindet: Berlin–Moskau–Simferopol. Aufgrund der 2014 verhängten Sanktionen gegen die Krim wird Simferopol von Flughäfen außerhalb Russlands nicht mehr angeflogen. So müssen wir den unbequemeren und klimaschädlicheren Weg über Moskau wählen.

Walentina, eine ältere und stets sehr vitale Dame, stammt aus der Hauptstadt der Krim. Sie heiratete einst in zweiter Ehe einen Deutschen und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Wir unterhalten uns die meiste Zeit auf deutsch, hin und wieder wechselt sie ins Russische. Als gelernte Russischlehrerin besteht sie darauf, meine mittelmäßigen Sprachkenntnisse aufzupolieren. Über die Feiertage besucht sie immer ihre in Simferopol lebende Familie und freut sich diesmal besonders auf ihre einjährige Urenkelin. »Ich kann es nicht glauben, dass ich schon Urbabuschka bin, ich fühle mich so jung«, sagt sie kopfschüttelnd.

Den nächsten Tag verbringen wir zusammen am Moskauer Flughafen. Unser morgendlicher Flug verschiebt sich nebelbedingt um weitere Stunden. Ich gebe Walentina mein Mobiltelefon mit russischer Simkarte, damit sie ihre Familie informieren kann. Wegen der Sanktionen haben westliche Telefonanbieter ihren Dienst auf der Krim eingestellt. »Es wird den Menschen dort so unnötig schwergemacht«, sagt Walentina. Dann lädt sie mich zu schwarzem Tee und russischen Teigtaschen, genannt Pelmeni, ein. Eine genüssliche Abwechslung inmitten der quälenden Warterei.

»Das nächste Mal fahre ich mit dem Zug über die neue Brücke«, erklärt Walentina schalkhaft. In diesen Tagen wird die neue Bahntrasse der Krim-Brücke, die neben der Strecke für den Autoverkehr die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, feierlich eröffnet. Die Zugfahrt von Moskau nach Simferopol dauert knapp 34 Stunden und die Verbindung von Sankt Petersburg nach Sewastopol rund 43 Stunden. Mit etwas nachdenklicher Miene bemerkt Walentina: »Früher war die Krim eine Katastrophe. Seit sie wieder russisch ist, gibt es mehr Investitionen, es werden neue Straßen gebaut. Es geht langsamer voran als gehofft, aber es passiert jetzt was.«

Franziska Lindner Nachschub an Kerzen muss gesichert werden: Die Wladimir-Kathedrale in Sewastopol

Fast 24 Stunden später als geplant landet unser Flugzeug in Simferopol. Auf einem Banner wünscht der Flughafenbetreiber den Ankommenden ein glückliches neues Jahr. Der Flughafen erstrahlt lichtdurchflutet in modernem Design, er ist geräumig und barrierefrei. Eine langgezogene, grünbepflanzte Wand erfrischt die Halle und das Gemüt. Nach der Angliederung der Krim an die Russische Föderation im März 2014 wurde der Flughafen umfassend renoviert: Terminals wurden erweitert und neu eröffnet, der Fuhrpark und die Ausstattung erneuert. Bereits 2014 stieg der Passagierverkehr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Doppelte auf 2,8 Millionen Fluggäste an. 2015 wuchs er auf rund fünf Millionen Passagiere an und belegt seitdem den sechsten Platz in der Russischen Föderation. 18 Fluggesellschaften bieten Inlandsflüge in 67 Richtungen an – in den Norden und Süden, in den Osten und Westen Russlands, zum Ural und nach Sibirien.

Bourgeoiser Weihnachtsbaum

In der knapp 90 Kilometer entfernten Hafenstadt Sewastopol, international bekannt für die Beherbergung der russischen Schwarzmeerflotte, treffe ich am Abend meinen russischen Begleiter und Übersetzer. Er lebt seit einigen Jahren auf der Krim. Der Nebel ist verflogen, Meeresluft steigt in die Nase. Das Zentrum Sewastopols wird während der Feiertage wie die Städte auf dem russischen Festland zum Lichtermeer. Auf dem Platz am Hafen leuchtet und blinkt ein übergroßer kegelförmiger Neujahrsbaum in verschiedenen Farben und Mustern. Eine Lichtinstallation in Form der Zahl 2020 lädt zum Posieren für Fotos ein.

Aus Sicht des weströmisch-christlichen Brauchtums scheinen Weihnachten und Neujahr in den Ländern mit russisch-orthodoxer Kirchentradition vertauscht. Weihnachten wird gemäß dem julianischen Kalender am 7. Januar, der dem 25. Dezember des gregorianischen Kalenders entspricht, begangen. Dann endet auch die 40tägige Fastenzeit, die am 28. November beginnt und in der vor allem auf Fleisch, Milchprodukte und Eier sowie mit Ausnahme an den Wochenenden auf Fisch und Wein verzichtet wird. Gläubige nehmen in der Nacht vom 6. Januar, dem Heiligabend, auf den 7. Januar an Festmessen und am Weihnachtstag selbst an Prozessionen teil. Laut jüngeren Umfragen kann man davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der russischen Bevölkerung das Weihnachtsfest feiert und zehn bis 15 Prozent auch eine Messe in der Kirche besuchen.

In der Wladimir-Kathedrale in Sewastopol herrscht am 7. Januar reger Betrieb. Sie wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf einem der höchsten Hügel der Stadt erbaut, der einen wunderschönen Blick auf das Schwarze Meer freigibt. In den Kellergewölben befinden sich die Gräber vier namhafter russischer Admiräle. Drei von ihnen wurden während der Verteidigung Sewastopols im Krim-Krieg von 1853 bis 1856 dort beigesetzt, einer bereits davor. Im Hauptraum der Kathedrale sprechen Geistliche Gebete, Gläubige berühren Heiligenbilder und zünden Kerzen an und bitten um Gesundheit für ihre lebenden Freunde und Bekannten oder um Ruhe für die Verstorbenen. Ältere Damen in bäuerlicher Kleidung und mit pelzgefütterten Mützen sorgen für die Anordnung der weihnachtlichen Dekoration, reinigen die Heiligenbilder oder beschaffen Nachschub an Kerzen. Andere Besucher beschauen respektvoll die Kirchenräume oder auch mit Irritation das religiöse Gebaren.

Der 7. Januar ist seit 1991 ein Feiertag. Nach der Oktoberrevolution 1917 war das religiöse Weihnachtsfest abgeschafft worden, und die mit ihm verbundenen Bräuche wurden aus der Öffentlichkeit ins Private verdrängt. Der Weihnachtsbaum wurde zum bourgeoisen Symbol erklärt. Erst in den 1930er Jahren wurde er rehabilitiert und in Neujahrsbaum umbenannt. Im Jahr 1935 das erste Mal offiziell begangen, wurde das Neujahr schnell zu einem der wichtigsten Feiertage in Russland − weit wichtiger als das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest.

Offiziell arbeitsfrei sind die Tage vom 1. bis zum 8. Januar. Geläufig ist es, vom 31. Dezember und je nach Lage der Wochentage noch über den 8. Januar hinaus freizunehmen. An den letzten Tagen des Jahres sind insbesondere die Restaurants hoch frequentiert. Es ist die Zeit der geschäftlichen Festessen. Umgeben von Neujahrsdekoration in Form von glitzernden Plastikbändern und glänzenden Kugeln an Tannenbäumen lassen Kolleginnen und Kollegen gern an reichlich gedeckten Tischen in feuchtfröhlicher Atmosphäre das Jahr ausklingen.

Tatyana Makeyeva/REUTERS Feuerwerk zum Jahreswechsel am Roten Platz in Moskau

Kartoffeln aus Kuba

Selbstverständlich gilt es, sich auf das Neujahrsfest vorzubereiten. Auf der ersten Etage eines weitläufigen Einkaufszentrum im Kern von Sewastopol befindet sich ein großer Supermarkt. Es herrscht Hochbetrieb, Menschen rempeln sich an, Regale werden immer wieder von Mitarbeitern nachgefüllt. Es wird viel Geld ausgegeben für das meist im Familienkreis begangene Jahresendessen, das im Mittelpunkt der Feier steht. Dabei zeigen sich die Einkommensunterschiede besonders an der Fleischtheke. Während die wenig Betuchten auf Huhn zurückgreifen, setzen die Finanzkräftigeren auf Rind, Schweinefilets und Lammkoteletts.

In unserem Einkaufskorb landen neben einer kleineren Auswahl an Fleisch unter anderem Bohnen und kubanische Kartoffeln. Letztere sind dreifach so teuer wie das russische Pendant. Ein seltenes, pekuniäres Schmankerl, das wir aus Solidarität mit dem ebenfalls unter Sanktionen leidenden kubanischen Volk wählen. An der Kasse breitet sich auf dem Gesicht der gestressten Kassiererin ein gutmütiges Lächeln beim Scannen der Erdäpfel aus. »Kubanische Kartoffeln«, sagt sie nur und behandelt uns ab diesem Moment mit liebevoller Freundlichkeit. Beim Bezahlen ist meine deutsche Kreditkarte nutzlos. Kreditinstitute weltweit haben auf Grund der Sanktionen den Zahlungsverkehr auf der Krim eingestellt. Als Folge müssen ausländische Besucher etliche Mengen Bargeld in Rubeln oder zum Umtausch in Euro und US-Dollar mit sich führen.

In der Neujahrszeit dürfen gewisse Snacks zwischendurch nicht fehlen. Typischerweise isst man neben Kaviar auf gebuttertem Brot auch Salat Olivier, der mit einem Kartoffelsalat vergleichbar ist. Überall duftet es nach Mandarinen. In der Sowjetunion wuchsen sie im Südkaukasus auf dem Gebiet der heutigen, nur von wenigen Staaten anerkannten Autonomen Republik Abchasien. Die Russische Föderation importiert große Mengen an abchasischen Mandarinen. Sie werden Ende November in der von Georgien abtrünnigen Republik geerntet und hauptsächlich um den Jahreswechsel insbesondere in der Schwarzmeerregion verkauft.

Die Neujahrsfeier folgt ihren eigenen Ritualen. Seit den 1970er Jahren ist es Tradition, um kurz vor Mitternacht den Fernseher anzuschalten. Auf dem Bildschirm tickt die Uhr auf dem Roten Platz in Moskau. Zu Sowjetzeiten wurde dort um Mitternacht die Internationale angestimmt, heute ist es die russische Nationalhymne. Kurz davor hält Präsident Wladimir Putin seine Neujahrsansprache. Darin verweist er auf den 75. Jahrestag der Befreiung im nächsten Jahr und ruft die russische Bevölkerung auf, den hohen Werten der siegreichen Vorfahren zu folgen. »Nur zusammen können wir die Herausforderungen bewältigen, vor denen die Gesellschaft und das Land stehen«, so Putin. Dann ist es endlich soweit: Neujahr! Väterchen Frost hat für die Kinder Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Er ist ein mächtiger Zauberer und der Herrscher über den russischen Winter. Begleitet wird er von seiner Enkelin, der Snegurotschka, dem wunderschönen Schneemädchen.

Am nächsten Tag stehe ich am ewigen Feuer. Es befindet sich an der Gedenkstelle der heldenhaften Verteidigung der Stadt Sewastopol in den Jahren 1941 bis 1942 gegen die Angriffe der deutschen Wehrmacht. Sie ist eine der zwölf Heldenstädte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, die diesen Titel aufgrund ihres tapferen und schrecklich leidvollen Widerstands gegen den deutschen Faschismus erhalten haben. Der Revisionismus, der derzeit in der Bundesrepublik anlässlich von 75 Jahren Befreiung vom Hitlerfaschismus durch die Rote Armee um sich greift, ist an reaktionärer Geschichtsverklärung nicht zu überbieten.

Zurück am Flughafen von Simferopol, verläuft die Abfertigung zügig. Beim Einsteigen in den Flieger springt das Logo der größten russischen und teilstaatlichen Fluggesellschaft Aeroflot ins Auge. Wie zu Sowjetzeiten zieren Hammer und Sichel den Schriftzug über den Fenstern der Maschine. Hoch oben in der Luft öffnet sich ein Loch in der Wolkendecke. Für wenige Minuten sind die Umrisse der Halbinsel Krim zu erkennen. Welch schönes und zugleich so umstrittenes Fleckchen Erde.