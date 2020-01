Arnold Schölzel © junge Welt Der Schwarze Kanal: Neuer Typus

Arnold Schölzel © junge Welt Der Schwarze Kanal: Neuer Typus

jW

Der emeritierte und laut Spiegel »bekannteste deutsche Politikwissenschaftler«, Herfried Münkler, veröffentlicht im Hamburger Magazin einen säuerlichen Essay unter dem Titel »Der kleine Weltkrieg«. So nennt er »die Kriege von Libyen bis Afghanistan, der Türkei bis zum Jemen«. Die im afrikanischen Sahel lässt er weg.

Knurrig ist Münkler wegen der Berliner Libyen-Konferenz vom 19. Januar. Wie in den Fällen Syrien, Jemen, Saudi-Arabien gegen Iran sowie der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch US-Raketen habe »man nur in das Konfliktbündel hineingefasst und sich weiter verheddert«. Offenbar fragten Kanzlerin und Außenminister Münkler diesmal nicht, also schenkt er ihnen nachträglich die »Politik zur Befriedung des arabischen Raumes«. Immerhin erhalten die Leser des Spiegel wenigstens eine fürs Magazin ungewohnte Andeutung ausgewählter Tatsachen. Im »kleinen Weltkrieg« hat nämlich laut Münkler »die Gesamtzahl der Getöteten inzwischen alle einschlägigen Kriegsdefinitionen erfüllt«; klein sei der, »weil keine großen Schlachten stattfinden«; ein Weltkrieg, weil »aus aller Welt Waffen und Kämpfer in den Krieg hineingepumpt werden und der weltweite Verkauf von Ressourcen aus diesem Raum – Erdöl, Rauschgift und anderes – verhindert, dass der Krieg ›ausbrennt‹ und die Kriegsparteien friedensgeneigt werden«.

Die erste professorale Pflicht – definiert nur, definiert nur – ist erfüllt, von kleinen Unschärfen abgesehen: Wo bei Münkler »Raum« steht, ersetzen nämlich Länge, Breite und Höhe die Kriegsursachen. Das ist bei ihm so wie einst beim deutschen Akademisieren über »Lebensraum« oder »Großraum«, also kein Zufall. Gegen Raum und Zeit ist der Mensch einfach machtlos, vor allem wenn er einen Angriffskrieg vorbereitet. Münkler, der vor fast 20 Jahren die Feldzüge des Westens seit 1990 »neue Kriege« taufte, weil sie anders als die alten »asymmetrisch« seien, zaubert diesmal aus dem Zylinder: »Ein neuer Typus von Krieg« sei das da im arabischen Raum, »bei dem nicht Sieg oder Niederlage auf dem Schlachtfeld über den Ausgang entscheiden und bei dem bislang alle Versuche, von außen Frieden zu stiften, fehlgeschlagen sind«.

So fix geht es festzustellen, dass Wasser nass ist, Margarine Fett enthält und der neue Raumtypus »kleiner Weltkrieg« nicht so schnell beendet werden kann. Warum? Steht doch da: Schlachtfelder wie im Zweiten Weltkrieg hat es in den vergangenen 30 Jahren nicht gegeben. Was nicht da steht: vor allem deswegen, weil der Westen »Hinrichtungskriege« liebt – Bomben und Raketen auf hoffnungslos unterlegene Gegner. Aber Versuche, von außen Frieden zu stiften? Das hat bislang nicht einmal das Pentagon von sich gegeben, als es die Marschbefehle nach Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien oder für »Defender 2020« erteilte. Schön wäre, von Münkler zu erfahren, ab wann und von wem jeweils für Friedensstiftung zurückgeschossen wurde. Aber sein Argument ist ja: Es gibt keine Angreifer und Verteidiger mehr, schuld ist allein der »Raum«: »Innergesellschaftliche und zwischenstaatliche Kriege fließen inein­ander, und dementsprechend unübersichtlich sind Freundschaft und Feindschaft geworden.« Es ist fast wie Krieg, was Münkler schildert: Keiner darf dem andern trauen. Friedensverhandlungen? Nur, wenn »die Kampfhandlungen bei nächster Gelegenheit wieder« aufgenommen werden können. Und: »Solange die auswärtigen Kräfte das nicht begreifen, werden ihre Pazifizierungsvorhaben scheitern.« Wie Merkel und Maas ohne Münkler.

Der Politikberater lehrt sie: Nach dem Krieg ist vor dem Krieg, bis zum Frieden dauert es, und der hält nicht lange. Münkler hat recht: Imperialismus ist so. Nur muss einer deswegen nicht gleich zu dessen Propheten werden. Als Professor Unrat neuen Typs.