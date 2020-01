Nachschlag: Umverteilungsmaschine

Martin Gerten/dpa Erinnerung an die glücklichen Zeiten, als die gelbe Post noch ein Staatsbetrieb war. Bis die Gier nach Aktiengewinnen alles kaputtmachte

Ein Vierteljahrhundert ist der große Ausverkauf nun her. Seit 25 Jahren gibt es keine Deutsche Bundespost mehr. Das »natürliche Monopol«, wie es Ökonomen nennen, wurde in privatkapitalistische Hände gegeben. In der Gründung der Aktiengesellschaften Deutsche Post, Deutsche Telekom und Postbank sieht Sabine Nuss, Geschäftsführerin des Berliner Karl-Dietz-Verlags, den Auftakt zur »großen Umverteilung«, wie ihr am Freitag morgen im Deutschlandfunk Kultur gesendeter Beitrag überschrieben ist.

Als Tochter eines Postbeamten schildert Nuss, wie dieser den Systemwechsel erlebte. »Er selbst musste umschulen, besuchte Managementseminare. Von da an sollte er mit Produkten wie Sparanlagen oder Riesterrenten Umsatz machen.« Aus ihrer persönlichen Betroffenheit formuliert die Autorin die notwendige Kritik und erinnert an den in der BRD von den Herrschenden bis heute zelebrierten Privatisierungswahn. Jene »Umverteilungsmaschine (...) mag effizient sein. Aber nicht für alle.« (mb)