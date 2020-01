jW

Falsche Voraussetzungen

Zu jW vom 25./26.1.: Leserbrief »Ohne Alternative«

Im Leserbrief »Ohne Alternative« wird behauptet, »Die Kritik am vermeintlichen Umfallen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beim Projekt ›Stuttgart 21‹ geht ins Leere.« Nach der Volksabstimmung zu dem Bahn-Projekt habe Kretschmann das Votum für »S 21« »wohl oder übel« akzeptieren müssen. Das stimmt nun ganz und gar nicht: Abgestimmt wurde über eine Summe von circa sechs Milliarden Euro. Schon kurz nach der Abstimmung gab der Bundesrechnungshof eine Summe von mehr als acht Milliarden an. Inzwischen kommen fast alle Experten – mit Ausnahme der Deutschen Bahn – auf eine Summe von über zehn Milliarden. Außerdem gibt es für viele wichtige Probleme, zum Beispiel den Brandschutz oder den integralen Taktfahrplan, immer noch keine Lösung. Wenn man sieht, dass dass Pferd tot ist, sollte man absteigen (alte Indianerweisheit). Wenn Kretschmann und seine Partei nicht so geil auf eine Regierungsbeteiligung wären, wäre er schon längst zurückgetreten.

Hartmut Bernecker, Bietigheim-Bissingen

Warnschuss für Antifaschisten

Zu jW vom 28.1.: »Finger am Abzug«

Da sieht man mal, wie die Polizeiausbildung hierzulande aussieht, und es ist bedenklich sowie bemerkenswert, dass vier Polizeibeamte sich von einer schmächtigen Frau bedroht fühlen. Für mich ist es ein »Warnschuss«, denn wenn mich mal wieder ein Polizist am »Sticker-Abmachen« hindern will und ich mich nach seinem Ansprechen mit meinem Ceranfeldschaber umdrehe, um ihm so zu antworten, wie es sich gehört, muss ich also auch damit rechnen, von ihm erschossen zu werden, weil er sich von mir (angeblich) »bedroht« fühlt. Nochmals als Erinnerung: Am 27. Mai 2018 behaupteten bei meinem friedlichen Protest gegen die AfD-Demo in Berlin drei kräftig »gepanzerte« Polizisten, dass ich sie »verletzt« habe, nachdem sie mich zuvor nach meinem von ihnen verursachten Sturz in Handschellen gelegt hatten. So sieht man mal wieder, wie dieser Polizeiapparat agiert! Polizeilügen rechtfertigen keine Übergriffe und schon gar nicht Todesschüsse! Die Rechtfertigung der Polizeipräsidentin ist ein Armutszeugnis und stellt ihre Position in Frage!

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Gefängnis statt Staat

Zu jW vom 29.1.: »Freundschaftsdienst«

US-Präsident Donald Trump und der israelische (Noch-)Premierminister Benjamin Netanjahu sprachen am 28. Januar im Weißen Haus über einen sogenannten Friedensplan für Israel und Palästina (…). Trump kündigte an, dass er einen palästinensischen Staat umfassen werde. Aber wer die Details geprüft hat, dem wird klar, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird. Statt dessen würde die Realisierung der Trumpschen »Vision« dazu führen, dass Israel nach und nach die volle Kontrolle über das gesamte Westjordanland übernähme. Jeff Halper schreibt in einem Kommentar für das »Israelische Komitee gegen Hauszerstörungen« (ICAHD): »Während Israel von 78 auf 85 Prozent des Landes expandiert, bleibt den Palästinensern ein steriles Bantustan: kein zusammenhängendes Territorium, keine Grenze zu den arabischen Staaten, keine Kontrolle über Wasser oder andere lebenswichtige Ressourcen, Verlust von Jerusalem als religiösem, kulturellem und politischem Zentrum, ganz zu schweigen von seinem Verlust als Touristenort – wirtschaftlich nicht lebensfähige Flecken unfruchtbaren Landes, ob man es nun einen Staat oder ein Gefängnis nennt.« Und diesen Plan hat der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin in seiner Rede vor dem Bundestag gepriesen als das, was er nachweislich nicht ist: eine »vertrauensbildende Maßnahme«. (…) Wir sind aufgerufen, laut zu protestieren gegen eine bundesrepublikanische »Staatsräson«, die in der Konsequenz die Bundesregierung zum Komplizen dieses »Friedensplanes« macht.

Kerstin Cademartori Dujisin (Onlinekommentar)

Unerträgliche Feier

Zu jW vom 29.1.: »Reich Beschenkter des Tages: Kurt Biedenkopf«

Bei seinen Geburtstagen war er immer ein Mann der Superlative, der selbstgefällige Professor Kurt Biedenkopf, »König Kurt«, wie er gerne genannt wurde. Genügte ihm für die Feier zum 70. noch die Semperoper, mussten es zu seinem 90. nun die Frauenkirche und 1.600 geladene Gäste sein, die Bundeskanzlerin inklusive. Die Feier hat die Christdemokraten im Überschwang die Worte Jesu vergessen lassen, als er die Händler aus dem Tempel zu Jerusalem trieb: »Steht nicht geschrieben: Mein Haus soll ein Bethaus heißen?« Die gehaltenen Lobreden waren ätzend und unchristlich. Allerdings entglitt Angela Merkel auch der Satz, »dass manche Erwartungen von Menschen, deren Leben 1998/90 eine herbe Zensur erfuhren, in den zurückliegenden 30 Jahren enttäuscht wurden«. Da gefror das Lächeln in den Gesichtern mancher Gäste. Nachdem der kleine Professor 1990 an der Leipziger Universität ein paar Monate über die Segnungen der Marktwirtschaft philosophiert hatte, begann er dann gleich selbst als sächsischer Ministerpräsident mit der Umsetzung der Heilslehre. Bereits 1992 hatte Sachsen die Rekordzahl von 310.000 Arbeitslosen erreicht. Die Deindustrialisierung tobte. Auch in meiner Heimatstadt Zschopau landeten mehr als 5.000 Menschen auf der Straße. »MZ«, der ehemals weltgrößte Hersteller von Zweiradfahrzeugen, wurde durch die »untreuen« Bosse der Treuhand und kriminelle »Berater« aus dem Westen in die Pleite geritten. Der Wirtschaftsprofessor hatte dafür natürlich eine andere Erklärung: »Es zeigte sich immer mehr, dass der Markt uninteressiert war. Und dann können Sie es nicht mehr machen. Sie können den Markt nicht zwingen.« Der Markt war es! Das musste den Sachsen wirklich mal gesagt werden. Aber wo sind die Aufbauleistungen des damaligen Ministerpräsidenten? Beschränkten sie sich nicht darauf, dass er an der Auswahl derer beteiligt war, die sich um des zu erwartenden hohen Profits willen am Kampf um die Filetstücke der sächsischen Wirtschaft beteiligten? (…) Immerhin trat er im Gefolge mehrerer dubioser Affären zurück. (…)

Norbert Staffa, Großolbersdorf