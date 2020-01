Früher dachte ich, ich sei arm.

Aber mir wurde gesagt, ich sei nicht arm, sondern bedürftig.

Es hieß dann, es sei selbstzerstörerisch, wenn man sich für bedürftig hält, ich sei depraviert.

Das konnte sich nicht halten: Depraviert habe ein schlechtes Image, ich sei unterprivilegiert.

Dann wurde mir gesagt, unterprivilegiert sei überstrapaziert, ich sei benachteiligt.

Als ich nicht mehr benachteiligt sein sollte, wurde ich sozial schwach.

Sozial schwach war auch bald mega-out, ich sei prekär, folgte dann.

Bis die Fachleute für Zusammenhalt entdeckten, ich hätte zu wenige Teilhabechancen.

Um mich zu trösten, sagt man heutzutage, ich sei armutsgefährdet.

*

Ich muss sagen, ich habe immer noch keinen Pfennig mehr, aber mein Wortschatz ist enorm gewachsen.

Kommt mir jetzt bloß nicht mit bildungsfern. Ich bin arm, aber nicht blöd.

Angeregt von Harry A. Passow, Miriam Goldberg und Abraham J. Tannenbaum: »Education of the Disadvantaged«, New York 1967, und über die Jahre immer wieder erweitert