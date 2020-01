IG Metall kapituliert

jW

Bevor es überhaupt losgeht, hat die IG Metall die Waffen gestreckt. Statt einer Lohnforderung in der Tarifauseinandersetzung mit den Kapitalisten der Metall- und Elektroindustrie in diesem Frühjahr schlägt sie ihnen ein »Moratorium für einen fairen Wandel« vor. Sie »fordert die Arbeitgeber auf«, wie es im Kapitulationstext der Gewerkschaft heißt, »sich ihrer Verantwortung für die Industrie und die Zukunft der Beschäftigten zu stellen«. Die lieben »Arbeitgeber« sollen in sofortigen Verhandlungen über ein »Zukunftspaket« eintreten, um »vor Ende der Friedenspflicht zu Ergebnissen für ein Zukunftspaket und im Entgelt zu kommen«.

Die Kapitulation hat sich mehrfach angedeutet. Zum Beispiel im gemeinsamen Bittgang mit den Chefs der Autoindustrie um Subventionen für die angeblich notleidende Branche. Um mich mal wieder selber zu zitieren: Vor zwei Wochen schrieb ich an dieser Stelle, der Bittgang wirke »in der Öffentlichkeit und bei den Belegschaften so, als fehle der Industrie das Geld, um die angebliche ›Verkehrswende‹ zu finanzieren. Schlimmer noch, er dient dazu, die Belegschaften in der kommenden Tarifrunde auf eine Mini- oder gar Nullrunde einzustimmen.« Es ist noch schlimmer gekommen. Lohnerhöhungen werden unter diesen Voraussetzungen zum Gnadenakt der Unternehmer.

Berlin um Unterstützung der darbenden Autoindustrie zu bitten, ist oft von Erfolg gekrönt. Aus dem Staatshaushalt werden etliche Milliarden Euro den Autoindustriellen zufließen, um Elektroautos herzustellen und sie dem widerstrebenden Publikum zu verkaufen. Die Koalitionsrunde aus CDU, CSU und SPD hat am vergangenen Mittwoch die Regierung ermächtigt, die Zahlung von Kurzarbeitergeld durch Mittel der Arbeitslosenversicherung auf bis zu zwei Jahre verlängert zu genehmigen. Kurzarbeit mit Ausgleichszahlung ist weit besser als arbeitslos zu werden und ALG I zu bekommen. Es nutzt aber auch den Unternehmern, die damit ein fast kostenfreies Instrument in der Hand haben, ihre Stammbelegschaftsstärke je nach Bedarf flexibel zu gestalten. Noch flexibler ist freilich die Leiharbeit, die für das Kapital den geldwerten Vorteil einer geringeren Lohnsumme und zugleich den unschätzbaren Vorteil hat, die Arbeitenden in verschiedene Untergruppen zu spalten und damit ihre Kampffähigkeit zu mindern.

Die IG-Metall-Führung hat ein einziges stichhaltiges Argument für ihr »Moratorium«. In Zeiten der beginnenden Krise und drohender Entlassungen sinkt die Bereitschaft, für höhere Löhne zu kämpfen. Dass der Verzicht darauf, es überhaupt zu versuchen, sich nicht auszahlt, hat das Angebot der IG Metall für eine Nullrunde auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2009 gezeigt. Als die Profite anschließend explodierten, wurde die Nullrunde nicht nachgeholt. Man erkennt das schon daran, dass die Autokonzerne danach Jahr für Jahr erhebliche Sonderzahlungen an die Belegschaften ausschütteten. Der Tariflohn lag entsprechend weit unter dem, was die Unternehmer bereit und in der Lage waren zu zahlen. Eine Gewerkschaft, die so handelt, macht sich überflüssig.