Partner unter Waffen

Brüssel selbst lieferte am Freitag die besten Argumente für eine Trennung. Wer sich die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal ansah, wollte die Beine in die Hand nehmen. Die 19 Staaten der Eurozone kommen gerade noch auf einen Zuwachs von 0,1 Prozent. Die größten Volkswirtschaften hinter der Bundesrepublik, Frankreich (minus 0,1 Prozent) und Italien (minus 0,3) schrumpfen.

Sozialistische und sozialdemokratische Parteien haben sich dies- und jenseits des Kanals eng an die Wirtschaftsunion angeschmiegt. Deshalb fällt der britischen Regierung der Brexit förmlich in den Schoß. London kann nun innenpolitisch weiter auf Sozialkürzungen setzen und den Finanzsektor ausbauen. Brexit-Chefunterhändler David »frosty« Frost kennt die Vorteile im künftigen Verhältnis zu Brüssel: »Der europäische Binnenmarkt ermöglicht uns einen einfachen und unkomplizierten Handel mit der EU, und er hilft uns, einen fairen Zugang zu Märkten in Übersee zu erhalten.«

Die Finanzoligarchie auf dem Kontinent ist herausgefordert. Die Bundesbank wies jüngst darauf hin, dass ein Drittel der Transaktionen auf dem Kapitalmarkt in der EU über London abgewickelt wird. Selbst die in Berlin verhassten Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank laufen zur Hälfte über die »City«. »Unsere Finanzstabilität hängt künftig auch zu einem Teil vom Verhalten der Aufseher und Gesetzgeber in London ab. Auch in Krisenzeiten. Deshalb schrillen bei uns die Alarmglocken«, sagte Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling. In Paris, Berlin und Frankfurt wird deshalb künftig vermehrt das Lied der notwendigen Wettbewerbsfähigkeit geträllert. In den Worten des Bundesbankers: »Wir müssen die EU als Finanzplatz stärken, brauchen eine eigenständige Kapitalversorgung des Binnenmarktes und eigene Kanäle zu den globalen Märkten. Die Finanzmärkte auf dem Kontinent sind zwar stark, aber nicht stark genug.«

Konkurrenz der Finanzoligarchie, Einigkeit unter Waffenbrüdern: Die Chefs von EU-Kommission, -Rat und -Parlament Ursula von der Leyen, Charles Michel und David Sassouli definierten am Freitag in einem gemeinsamen Beitrag in der FAZ die britisch-europäische Freundschaft: »In der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden wir unsere Zusammenarbeit mit gemeinsamen Zielen und gemeinsamen Interessen fortsetzen. In einer Zeit starken Machtwettbewerbs und turbulenter Geopolitik spielt Größe sehr wohl eine Rolle.« Und der britische Außenminister Dominic Raab entgegnete im selben Blatt, man stehe »eng in Kontakt, um Iran wegen seines Verstoßes gegen zen­trale Aspekte des Atomabkommens zur Rechenschaft zu ziehen«. Brüssel könne sich auf London verlassen. »Im Rahmen der Zusammenarbeit in der NATO stehen britische Soldaten der Marine, des Heeres und der Luftwaffe an der Seite unserer baltischen Verbündeten, ihr Einsatz dient der Abschreckung und dem Schutz gegen russische Aggression – auf See, an Land und in der Luft.« Wer sich für die Europäische Union stark macht, bekommt einen Brexit von Boris Johnson serviert.