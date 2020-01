Streiks bei Asklepios werden fortgesetzt

Seesen. Der Streik bei der Asklepios-Schildautalklinik in Seesen wird fortgesetzt. Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Freitag erklärte, werden »die gemeinsamen Streiks für einen Tarifvertrag« auch nach der Ausgründung der Therapieabteilung zum Jahreswechsel »unvermindert fortgesetzt« – »in derselben Besetzung und der gleichen Zielsetzung wie vor der Ausgründung«. Verdi hatte bereits vor einigen Wochen die »Asklepios Therapie GmbH« zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Da dies ohne jegliche Reaktion geblieben sei, folgen in Kürze die nächsten Streiktage, hieß es in der Erklärung. (jW)