Ende der Indifferenz

Symbole des Protests

Jeder in Stuttgart kennt ihn: Den Schriftzug in der Optik eines Ortsschilds mit der Aufschrift »Stuttgart 21«, mit einer diagonal verlaufenden Linie rot durchgestrichen. Er entwickelte sich schnell zum Symbol des Protests. Bis heute ist er im öffentlichen Raum omnipräsent. Man sieht ihn als Button, als Aufkleber auf Stahlrahmen alter Drahtesel oder teurer E-Bikes, auf Jutetüten und auf der Rückseite von Autos, auf Bannern und Transparenten. Es würde nicht wundern, wenn er einmal im Museum landete.

Tatsächlich hat es die Kulturverwaltung früh verstanden, den Protest zu musealisieren. Bereits kurz nach der Volksabstimmung im Herbst 2011 stellte das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in einer Sonderschau den Bauzaun aus, der ein Jahr zuvor zum Abriss des Nordflügels am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgestellt worden war. Projektgegner hatten den Zaun mit unzähligen Zetteln und Transparenten voller Schmähungen und Beleidigungen behangen und so eine Art Kultstätte geschaffen.

Eine solche Kultstätte ist auch die Mahnwache für Stuttgart 21, ein kleines Häuschen gegenüber dem Hauptbahnhof. Aktivisten versorgen dort Interessierte mit Flugblättern, Flyern und sonstigem Infomaterial. Eine von ihnen ist Doris Zilger, die sich in ihrem Bezirk in einer »Obenbleiber«-Gruppe engagiert (der Schlachtruf der Bahnhofsgegner des Tiefbahnhofs lautet »Oben bleiben«) und die Mahnwache maßgeblich mit aufgebaut hat. Über mangelndes Interesse kann sich Zilger nicht beklagen. Es seien mittlerweile vor allem Menschen aus der Region, die vor der Hütte stehen bleiben und sich über den Stand der Dinge erkundigen würden, sagt sie.

Gleiches muss über die Baustelle selbst gesagt werden. Am »Tag der offenen Baustelle«, der jeden Januar stattfindet, rennen Besucher der Bahn regelrecht die Türen ein, und auch an den Baustellenführungen nehmen immer mehr Menschen teil. 170.000 waren es im vergangenen Jahr. Ob aus technischer Neugier oder aus Schadenfreude, ist nicht geklärt. Ein Highlight dabei sind die massiven Kelchstützen, die die Decke des Tiefbahnhofs in ferner Zukunft tragen sollen.

Der Düsseldorfer »S21«-Architekt Christoph Ingenhoven hat die zwölf Meter hohen und 32 Meter breiten Kolosse entworfen. Bei den Bahnhofsgegnern macht er damit keinen Eindruck. Vielmehr hat auch er sich zu einem Feindbild der Bewegung entwickelt, auch wenn er in der Stadt kaum präsent war. Warum er sich so selten blicken ließ, sagte er dem Spiegel bereits vor zwei Jahren: »Im Vergleich zu anderen Städten zählt Stuttgart bisher nicht zu den attraktivsten Orten. Aber nun darf sich die Stadt neu erfinden. Diese Chance geben wir ihr. Soll sie etwas daraus machen!« (tb)