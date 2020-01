Nachschlag: Lebewohl mit Drohung

Yves Herman/Reuters Pool/AP/dpa EU-Ultras nach der Abstimmung über den Austritt Großbritanniens in der Vollversammlung des EU-Parlaments in Brüssel (29.1.2020)

Großbritannien tritt aus der Europäischen Union aus. Im EU-Parlament am Mittwoch Stimmung wie im öden, fernseh- und konsumgerecht zugerichteten Fußballstadion: Abgeordnete tragen blau-rote Schals mit EU-Fahne und britischem »Union Jack« – Aufschrift: »Immer vereint!« Die EU-Ultras halten sich an den Händen, schunkeln und singen »Nehmt Abschied, Brüder«. So viel Liebe war lang nicht mehr.

Der Abschied war schwer, fasst der Deutschlandfunk zusammen. Und fragt die sozialdemokratische EU-Politikerin Katarina Barley, wie es ihr gehe. Antwort: »Nicht gut.« Es sei noch einiges zu klären, bis der De-facto-Austritt am 1. Januar 2021 vollzogen werden kann. Die Briten seien fest davon überzeugt, dass das machbar ist. Sie? »Mir fehlt jede Phantasie, wie das gehen soll.« Und dann ist da ja noch die eine Frage, die alle umtreibt: »Was ist aber, wenn der Brexit am Ende doch gar nicht so schlimm wird, vor allem für die Briten?« Die Sozialdemokratin: »Werden wir sehen!« Zum Lebewohl noch eine Drohung. (mik)