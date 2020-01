Nach dem Beben

Sertac Kayar/REUTERS

Auch eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben im Osten der Türkei gehen die Aufräumarbeiten weiter. Am Abend des vergangenen Freitags hatte ein Beben der Stärke 6,8 die Provinz Elazig erschüttert, das Epizentrum lag im Bezirk Sivrice. Insgesamt kamen dabei 41 Menschen ums Leben, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad am Montag auf Twitter mitteilte. Weit über 1.000 Menschen wurden verletzt. Da ihre Häuser weiter unbewohnbar sind (siehe Foto), verbringen noch immer Tausende die Nächte bei Minusgraden in Sporthallen und Zelten.

Angesichts von Kritik am Krisenmanagement der türkischen Regierung leitete die Staatsanwaltschaft in Ankara am Montag Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen »provokativer« Äußerungen in den »sozialen Netzwerken« ein. Ihnen wird vorgeworfen, »Angst und Panik« verbreitet sowie das türkische Volk und den Staat öffentlich herabgewürdigt zu haben. (dpa/jW)