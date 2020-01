Kay Nietfeld/dpa Für neue Perspektiven der Filmkunst: »Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis«

Der erste Direktor der Berlinale, Alfred Bauer, Leiter des Filmfestivals von 1951 bis 1976, war in zentraler Position in die Filmbürokratie der Nazis eingebunden, wie die Zeit in ihrer Ausgabe vom Donnerstag berichtet. Weil bislang niemand die erhellenden Dokumente im Berliner Landesarchiv auswertete – Gelegenheiten hätte es etwa beim Verfassen von Jubiläumsbänden gegeben –, wurde beim Festival seit den 80er Jahren der nach Bauer benannte »Silberne Bär« für neue Perspektiven in der Filmkunst vergeben. Zuletzt nahm im vergangenen Jahr die Regisseurin Nora Fingscheidt den Alfred-Bauer-Preis für ihren Film »Systemsprenger« entgegen, vorherige Preisträger waren etwa Zhang Yimou, Andrzej Wajda, Andres Veiel, Agnieszka Holland und Alain Resnais, Regisseur des epochalen ersten Dokumentarfilms über die Vernichtungslager der Nazis, »Nacht und Nebel« (1955, deutscher Text: Paul Celan, Musik: Hanns Eisler).

Wie die Zeit schreibt, forderte die 1942 von Joseph Goebbels eingerichtete Reichsfilmintendanz, das fortan zentrale Steuerungsorgan des Wirtschaftszweigs, vor der Berufung Bauers im Mai 1942 ein »Gesinnungszeugnis« an. Die Gauleitung Mainfranken bescheinigte dem »Pg. Dr. Alfred Bauer« ein »sittlich und moralisch einwandfreies Verhalten«, er sei »ein eifriger SA-Mann«, von dem auch weiterhin »voller Einsatz für Staat und Bewegung (zu) erwarten« sei. Die Berufung erfolgte, Bauer arbeitete von 1942 bis zum Kriegsende in der Reichsfilmintendanz, zeitweise an zweithöchster Stelle. Aufgabe der Behörde war laut Goebbels »die allgemeine Produktionsplanung, die Ausrichtung der künstlerischen und geistigen Gesamthaltung der Produktion und die Überwachung des künstlerischen Personaleinsatzes sowie der Nachwuchserziehung«. Als Goebbels 1943 den »totalen Krieg« ausrief, war Bauer mit der »U. k.-Stellung« der Filmschaffenden befasst, »U. k.« für Unabkömmlichkeit – er entschied also mit, wer freigestellt wurde, wer in die Rüstungsproduktion und wer an die Front musste.

Nach dem Krieg stilisierte sich Bauer zum Antifaschisten, bestritt gegenüber den Entnazifizierungsbehörden, an Versammlungen der NSDAP teilgenommen zu haben, und behauptete, im Juni 1938 aus der SA und im Juli 1943 aus der Partei ausgetreten zu sein. Die Berlinale reagierte am Mittwoch abend auf die Veröffentlichung des Wochenblatts: »Angesichts dieser neuen Erkenntnisse wird die Berlinale den ›Silberner Bär – Alfred-Bauer-Preis‹ aussetzen«, teilte die Leitung der Filmfestspiele drei Wochen vor der Eröffnung des diesjährigen Festivals am 20. Februar mit. (jW)