Georg Wendt/dpa Kostüme gegen das Kapital: Protestaktion gegen »Miethaie« in Hamburg (2.5.2019)

Die Freude in der Partei Die Linke ist groß. Endlich einmal kann die Parteispitze als Argument für ihren gemütlichen Reformismus mehr als nur ein paar hohle Phrasen vorzeigen: Ein richtiges Gesetz ist es diesmal geworden! »Links ist konkret«, jubelte Katja Kipping kurz nach der Abstimmung über den »Mietendeckel« im Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag. Man habe hier der »Immobilienlobby ihre Grenzen aufgezeigt und gewonnen«, befand Bernd Riexinger.

Daran ist nicht viel richtig. Die »Grenzen aufgezeigt« bekam in der vergangenen Woche Kippings und Riexingers Genossin Katrin Lompscher in Berlin. Die Senatorin für Wohnen und Stadtentwicklung musste ihren Gesetzentwurf in allerletzter Minute »rechtssicher« machen. Und das heißt »konkret«: Wer als Vermieter die vorgeschriebene Mietobergrenze ignoriert oder die »eingefrorene« Miete erhöht, landet nicht mehr – wie noch im ersten Entwurf vorgesehen – von Amts wegen vor Gericht, sondern nur dann, wenn der Mieter diese Eskalation aktiv herbeiführt. Diese Änderung entkernt das Gesetz und erklärt, warum sich die »Immobilienlobby« nach dieser Kehrtwende binnen einer Woche merklich beruhigt hat.

Für die außerparlamentarische Bewegung gegen den »Mietenwahnsinn«, die auch das Ziel hat, die »Enteignung« profitorientierter Wohnungskonzerne in der Hauptstadt herbeizuführen, ist der »Mietendeckel« noch aus einem anderen Grund kein Anlass zu großer Freude: Schon bei ihrer letzten, überraschend schwach besuchten Demonstration im vergangenen Herbst war zu spüren, dass Lompschers Vorstoß ihr merklich den Wind aus den Segeln nimmt. Sie hätte von Anfang an klar aussprechen müssen, dass das ein Hauptzweck der ganzen Übung war: Es war kein Zufall, dass die Idee für den »Mietendeckel« zuerst in der Berliner SPD aufkam.

Immerhin: Keine Auseinandersetzung, bei der ein genuines Interesse der Bourgeoisie berührt wird und die eingerichteten Verhältnisse einmal ohne ideologische Verkleidung nackt vor aller Augen daliegen, ist ganz vergeblich. Die Berliner Landesverbände von CDU, FDP und AfD werfen sich seit Monaten mit einem Eifer für die Interessen des Immobilienkapitals in die Bresche, der sie auch für den arglosesten Beobachter als Klassenparteien kenntlich macht.

Und sollte die aller Voraussicht nach anstehende gerichtliche Prüfung der Frage, ob denn die zeitlich befristete Einschränkung der Möglichkeit, das Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf nach Belieben als Geldquelle zu nutzen, mit der Landes- und Bundesverfassung in Einklang zu bringen ist, mit dem Urteil enden, dass das eben nicht der Fall ist, wäre auch das nicht ohne Nutzen: Nämlich für eine radikale Linke, die die ebenso schädliche wie verbreitete Vorstellung bekämpft, es sei ein akzeptables oder überhaupt erreichbares Ziel, die Interessen der Eigentümerklasse vor Gerichten oder in Parlamenten so zu moderieren, dass Arbeitern, Erwerbslosen, Alten oder – in diesem Fall – Mietern das Klarkommen im Kapitalismus erleichtert wird.