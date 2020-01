»Wie kommen wir an gegen die Verrohung?«

Fynn Elias Jedrysek »Da hat’s immer geheißen: Kirrrchner, zieh um!« (Alfred Kirchner)

Am Sonntag erhalten Sie den Heinrich-Schickhardt-Preis, die höchste Kulturauszeichnung Ihrer Geburtsstadt Göppingen. Sie sind bereits der dritte aus Ihrer Abiturklasse, dem diese Ehre zuteil wird, nach dem Burg-Schauspieler Martin Schwab und dem Zeichner und Dichter F. W. Bernstein (F. W. für Fritz Weigle, jW). Wurden die Künste am Hohenstaufen-Gymnasium in den 50er Jahren besonders gefördert?

Die Lehrer, die die dramatische Arbeitsgemeinschaft gemacht haben, das Theater, das waren Superleute, Demokraten. Man musste vorspielen, danach wurde gemeinsam abgestimmt, ob man die Rolle bekommt. Weigle hat da Bühnenbilder gemacht, ich hab’ gespielt, Schwab hat gespielt, und was weiß ich. Die Abteilung ist heute noch legendär.

Martin Schwab hatte später tolle Auftritte in Ihren Inszenierungen, welche fallen Ihnen auf Anhieb ein?

Bei »Johann Georg Elser« 1982 in Bochum war er der Titelheld. Wir haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben bei dieser Uraufführung und das gut hingekriegt. Das Stück war nicht von vornherein doll, wurde aber doch ein Denkmal für Elser. Der Autor Peter-Paul Zahl saß im Knast und ist manchmal auf Freigang vorbeigekommen. Meine Mutter ist fast wahnsinnig geworden vor Angst: Ein Stück mit einem Terroristen!

Zuletzt habe ich mit Schwab und Maria Happel dann am Burgtheater »Hermann und Dorothea« gemacht. 2016 war das. Auf der großen Bühne. Ein Wagnis. Goethe zeigt in dem Versepos, dass Dorothea ein Gottesgeschenk ist – Doro: Geschenk, Thea: Gott –, als Flüchtlingsfrau, für den etwas einfachen, aber anständigen Deutschen Hermann. Es ging da um Haltung, um Herzensbildung in einer Zeit, in der Normalmenschen ihre Urängste auslassen an den Ärmsten der Armen. Die Reaktion des Publikums war überwältigend. Alle sind aufgestanden. Das hatte ich so auch am Burgtheater noch nicht erlebt. Später ist das Stück überallhin eingeladen worden, nach Recklinghausen, ans Berliner Ensemble und so weiter.

Aber wie viele »Normalmenschen« gehen ins Theater?

Richtig. Ich habe gerade in der FAZ gelesen, dass der Unterschied zwischen den informierten Leuten und der breiten Masse noch größer geworden sei, dass sich das noch mehr auseinanderdividiert hat. Es ist eine Grundfrage: Wie kommen wir an gegen die Unaufgeklärtheit, diese Verrohung, diese Beleidigungen? Indem man Tag und Nacht Krimis spielt? Oder wäre es auch mal wichtig, dass man etwas mehr macht? Über die Unsicherheit beim täglichen Raboten, den schwankenden Boden unter unser aller Füßen, Dorothea: »Oh, verzeih, mein trefflicher Freund, dass ich, selbst an dem Arm dich haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schiffer auch der sicherste Grund des festesten Bodens zu schwanken.«

Noch einmal zu Ihrer Abiturklasse. Aus der gingen noch ein Bundesbahn-Direktor, ein Rechtsgelehrter, ein Physikprofessor, ein Klinikleiter, ein Schuldirektor ... – der frühere »Arbeitgeberpräsident« Dieter Hundt auch?

Der ist in einer Nebenklasse gewesen.

Warum sind so viele so weit nach oben gekommen?

Das eine ist sicher die Bildung, über die wir gerade gesprochen haben. Wie schafft man, dass das als Goldwert im Bewusstsein der Wirtschaftsköpfe, der Gemeinderatsköpfe, der Vereinsköpfe aufscheint in Göppingen zum Beispiel, was ja auch zum begnadeten Land Hölderlins und Schillers gehört? Hat das in dieser tollen Industriestadt eine Wichtigkeit? Die Preisträger konnten davon etwas in die Welt tragen.

Welcherart war denn die ­Pädagogik damals am Hohenstaufen-Gymnasium außerhalb der Theaterabteilung?

Es gab eine Bankreihe, die wir Strafkolonie nannten. Da hat’s immer geheißen: Kirrrchner, zieh um!

Haben Sie der Schule denn auch Ihre musikalische Ader zu verdanken?

Da weiß kein Mensch, woher das kommt. Als ich 1994 den »Ring« in Bayreuth gemacht habe, da hat man den Wolfgang Wagner gefragt, ein bisschen hinterhältig: Warum haben Sie denn den Kirchner dafür genommen? »Weil er der musikalischste ist.« Da weiß man in dem Moment auch nicht genau, was das heißt. Ich meine, ich hab’ nicht so wahnsinnig überragend Cello gespielt, recht und schlecht Klavier, Weigle natürlich tausendmal besser.

Er spielte gern die Holberg-Suite von Edvard Grieg. Aus dem Kopf?

Ja, ganz wunderbar. Und jetzt habe ich gesagt: Ich hätte beim Festakt in Göppingen gerne die Holberg-Suite als Musik. Da haben sie keinen gefunden, das sei zu schwer.