Arbeit »immer wieder behindert«

Jörg Carstensen/dpa Scheuers Verhalten grenze an »Arbeitsverweigerung«, kritisiert die Behörde

Bei der Aufarbeitung des Desasters der gescheiterten Pkw-Maut hat ein Vertreter des Bundesrechnungshofs die Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium als »nicht konfliktfrei« bezeichnet. Die Kooperation sei »verbesserungswürdig«, sagte der Zeuge am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur sogenannten In­frastrukturabgabe.

Allerdings könne der Rechnungshof generell bei der Zusammenarbeit mit Ministerien nicht davon ausgehen, dass »die Leichen im Keller serviert« würden. In einem Prüfvermerk vom November 2019 heißt es, das Verkehrsministerium habe die Prüfung des Bundesrechnungshofs »immer wieder behindert«. Das Ministerium habe »relevante Unterlagen und Informationen teilweise nur auf (mehrfache) Nachfrage, sukzessive und nicht vollständig zur Verfügung« gestellt. Dieses Verhalten grenze an »Arbeitsverweigerung«. Der Zeuge wollte im Ausschuss auf den Prüfvermerk nicht näher eingehen. Der Bundesrechnungshof hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Bericht schwerwiegende Mängel vorgeworfen. Das Ministerium habe bei den Maut-Verträgen »Vergaberecht verletzt« und »gegen Haushaltsrecht verstoßen«, hatten die Finanzkontrolleure geschrieben.

Auch die Opposition wirft Scheuer schwere Fehler vor. Der Bund hatte Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut 2018 geschlossen, bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Der Europäische Gerichtshof kippte das Vorhaben Mitte Juni, direkt nach dem Urteil kündigte der Bund die Verträge. Die für die Pkw-Maut vorgesehenen Betreiber Kapsch und CTS Eventim bezifferten vor Weihnachten ihre Forderungen an den Bund auf 560 Millionen Euro. Als wahrscheinlich gilt nun ein Schiedsverfahren.

Der Ausschuss will zudem Scheuers Handy kassieren. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei gebeten worden, eine Sicherungskopie seines Diensthandys zu erstellen, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag. Hintergrund sind Vorgänge in dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur sogenannten Berateraffäre im Verteidigungsministerium. Dort sollte das Handy der früheren Ministerin und heutigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) ausgewertet werden. Die Daten des Mobiltelefons wurden jedoch gelöscht, nachdem Anfang des Jahres Telefonnummern von Politikern in die Öffentlichkeit gelangt waren.

Die Vertreterin der SPD-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Kirsten Lühmann, sagte auf die Frage, wann der Minister nicht mehr im Amt zu halten sei, es gehe im Ausschuss um zwei wichtige Fragen – ob Scheuer das Parlament belogen und ob er gegen Haushaltsrecht verstoßen habe. Wenn eine dieser beiden Fragen definitiv mit Ja beantwortet werden könne, würde es schwierig. Man sei aber weit von einer Aufklärung entfernt. Auch in Bayern ist der CSU-Politiker nicht mehr wohlgelitten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen Zeitung fordern selbst 70 Prozent der CSU-Wähler einen neuen Verkehrsminister. (dpa/AFP/jW)