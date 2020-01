Strapazierter Rechtsstaat

»Entsichern«

Der »Europäische Polizeikongress« stößt in Berlin auf Protest. Was mit dem Kongresstitel »Rechtsstaat durchsetzen« gemeint sei, werde »angesichts der Verstrickungen und Beteiligung an Schattenarmeen des Uniter-Netzwerkes, Terrornetzwerken und nicht zuletzt der Ermordung Oury Jallohs vor einigen Jahren in einer Polizeizelle in Dessau deutlich«, konstatierte ein Bündnis von Kritikern des Polizeikongresses am Donnerstag in einer Stellungnahme. Auch in bezug auf die Verschärfung der Polizeigesetze, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und die Aushöhlung des Vereinsgesetzes, zum Beispiel durch die Entziehung der Gemeinnützigkeit des VVN-BdA oder das Verbot von »linksunten.indymedia.org«, werde deutlich, dass Rechtsstaatlichkeit einzig und allein auf die Beschneidung der Freiheit der Menschen abziele.

Um gegen die Tagung zu protestieren, findet am heutigen Freitag in Berlin-Friedrichshain ab 20 Uhr eine Demonstration linker Organisationen statt. Das Wochenende über findet in der Schule für Erwachsenenbildung in den Mehringhöfen in Berlin-Kreuzberg ein Gegenkongress unter dem Titel »Entsichern« statt. »In zwei Tagen, gefüllt mit Diskussionen und Workshops zu den Themen Digitalisierung, rassistische Strukturen im Staatsapparat und aktuelle Angriffe auf die linke Bewegung, wollen wir die Möglichkeiten des Widerstands ausloten.«

(bern)

entsichern.noblogs.org