Badridschani

»Ich hab’ ne Tour in Georgien zugesagt.« Roswitha, meine Reiseleiterkollegin, packt ihren Laptop aus. »Eine Rundreise von Tbilissi über die Höhlenstadt Uplisziche nach Kutaissi. Und als Höhepunkt: ›Das Las Vegas des Kaukasus, die Hafenstadt Batumi. Hier erwartet Sie Spannung an der mondänen Schwarzmeerküste‹, steht im Touriprospekt. Toll, ne? Vermute, die meinen die amerikanischen Spielhöllen am Primorski-­Boulevard.« – »Kann sein«, sage ich gelangweilt und schaue zum 180. Mal auf mein Smartphone, ob Hervé mir eine Whatsapp-Nachricht geschickt hat.

»Ach, schau mal!« Roswitha knufft mich aufmunternd in die Seite. »Da stehen sogar zwei Schachspielerinnen unter ›Berühmte Söhne und Töchter der Stadt‹. Wohlgemerkt: -rinnen! Du spielst doch auch so gerne Schach!« Ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Sie will, dass ich mitkomme. »Roswitha, lass mal. Du kannst Russisch. Ich nicht. Und außerdem guck mal weiter bei deinen berühmten Söhnen der Stadt: Herbert Backe ist in Batumi geboren, der Erfinder des ›Backe- und Hungerplans‹ im Zweiten Weltkrieg, wo der sowjetischen Bevölkerung das Essen weggenommen wurde für die Versorgung der Wehrmacht. Wegen dem sind 30 Millionen Russen verhungert. Da fahr ich nicht hin.« – »Maaaan, glaubst du, der rennt da noch rum?« – »Nein. Weil er sich aufgehängt hat 1947.« – »Na, dann ist doch alles in Butter!« – Die ist dermaßen oberflächlich, wie soll ich mit der arbeiten?

»Maxi, du bist dermaßen oberflächlich, du musst wieder arbeiten!« – »Was?« Ich bin erschüttert. – »Jetzt kommst du mit, die suchen noch jemanden für die Tour.« Sie reißt mir das Telefon aus der Hand. »Ist der das?« – »Wer?« – »Der Typ hier mit den nach hinten gebundenen schwarzen Locken. Ist das dein Hervé?« – »Und wenn schon.« – »O. k., Maxi, so ne Typen gibt’s wie Sand am Meer. Ich melde dich jetzt bei Tinder an. So, hier: Maxi Wonderbra, 1,70 Meter, 23 Jahre, blond, noch Jungfrau und Text: ›Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal …‹« – »Ey, spinnst du? Mach das sofort wieder weg! Gib das Handy her …! Gib – es – her …! Ich komm’ ja schon mit!«

Um es kurz zu machen: Ich fand Georgien großartig. Mein Lieblingsessen kam mir zwar türkisch vor, aber auf georgisch heißt es: Badridschani.

1 kg Auberginen längs schneiden, mit Salz bestreuen und ungefähr 30 bis 40 Minuten stehenlassen. Die Scheiben abtrocknen, plattdrücken und in Olivenöl von beiden Seiten braten. Drei zerdrückte Knoblauchzehen, 300 g fein gehackte Walnüsse, etwas Safran, ein bis zwei zerhackte Zwiebeln, einen Teelöffel Essig, frische Petersilie, eine Prise Salz und eventuell ein paar Granatapfelkörner in einer Schüssel gut vermengen. Die gebratenen Auberginen von beiden Seiten mit der Nuss-Gewürz-Mischung bestreichen. Mit Weißbrot oder Bohnen servieren. Dazu passt Weißwein, z. B. ein georgischer Zinandali.

Roswitha hat sich übrigens verknallt auf der Tour. In einen Bademeister in einem Schwefelbad in Abanotubani, haha! Und wer glotzt jetzt immer auf’s Telefon?