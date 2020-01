Erdogans Sprachrohr

de.wikipedia.org/wiki/Datei:TRT_Mesrutiyet.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Zentrale des türkischen Staatsfernsehens TRT in Istanbul

Seit Mitte Januar ist der türkische Staatssender TRT auch in der Bundesrepublik mit einem Ableger präsent. Gesendet wird allerdings bislang nicht, TRT Deutsch beschränkt sich noch auf eine Onlinenachrichtenplattform mit kurzen Youtube-Videos und Auftritten in anderen »sozialen Medien«. Als Zentrale dient laut Impressum ein Büro im »Haus der Bundespressekonferenz« im Berliner Regierungsviertel. Angekündigt wurde TRT Deutsch im vergangenen Jahr vom Geschäftsführer des englischsprachigen Kanals TRT World, Ibrahim Eren. Ein im Hintergrund ablaufendes Video, in dem der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei auf Nordsyrien als Antiterroroperation gerechtfertigt wurde, ließ bereits erkennen, wessen Instrument der deutschsprachige Sender sein würde.

TRT Deutsch ist Teil der 1963 als öffentlich-rechtlicher Sender gegründeten Türkischen Hörfunk- und Fernsehanstalt (TRT). Sie unterhält heute eine Vielzahl von Kanälen – von türkischsprachigen Vollprogrammen über solche für Kultur, Kinder und Sport. Außerdem existiert jeweils ein arabisch- und ein kurdischsprachiger Kanal sowie TRT World. Von letzterem werden Nachrichten und Dokumentationen fürs Ausland in Englisch gesendet.

Staatsnah war der aus Steuergeldern, Werbeeinnahmen sowie einer zweiprozentigen Abgabe auf die Stromeinnahmen finanzierte Sender schon immer. Doch unter der seit 2002 allein regierenden religiös-nationalistischen AKP wurde TRT geradezu zum Sprachrohr der Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Deutlich wurde dies insbesondere bei Wahlkämpfen, bei denen Politiker der AKP und der mit ihr verbündeten faschistischen MHP rund um die Uhr auf TRT zu sehen waren, während für die kemalistische Opposition nur ein Zehntel dieser Zeit abfiel und die linke, unter Kurden verankerte HDP überhaupt keine Erwähnung fand.

Es ist nicht zu erwarten, dass der deutsche Ableger unabhängig von der türkischen Mutteranstalt agieren wird. Denn der ist Chefsache. »Es war mir eine Ehre, als Teil des neuen TRT Deutsch-Teams den türkischen Präsidenten Erdogan zu besuchen«, twitterte der Redakteur Ali Özkök nach einem Besuch in der Gästevilla des Präsidenten am 10. Dezember 2019 in Istanbul. Erfahrungen mit einem deutschsprachigen Auslandssender hat der Erdogan-Fan Özkök bereits gesammelt – zwei Jahre lang arbeitete er für das russische RT Deutsch. Der Chefredakteur bei TRT Deutsch, Kaan Elbir, kommt von der Daily Sabah, dem englischsprachigen Ableger der Fake-News-Schleuder Sabah, die als Flaggschiff des gleichgeschalteten Medienimperiums um die AKP firmiert.

Nicht die Zustände in der Türkei, sondern »die sozialen Probleme und Missstände in Deutschland und Europa« will TRT Deutsch nach Angaben seines Programmdirektors Serdar Karagöz »unter die Lupe nehmen«. Zielpublikum ist laut Chefredakteur Elbir sowohl die deutschtürkische Community als auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. »Aber auch andere Minderheiten, die in den Medien nicht ausreichend repräsentiert werden«, sollen angesprochen werden. Für deren Probleme und Bedürfnisse möchte TRT Deutsch ein Sprachrohr sein.

Gemeint sind damit wohl nicht nur türkische Muslime, deren tatsächliche alltägliche und in den letzten Jahren zunehmende Diskriminierungserfahrungen in Europa der Sender in seinen Beiträgen aufgreift. »Islamfeindlichkeit verstehen wir als neuartige Ausformung des Rassismus, die das friedliche Zusammenleben gefährdet«, heißt es dort agitatorisch. »Wir positionieren uns klar und deutlich gegen rassistische Tendenzen und stehen für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft ein.«

Der Nachrichtenteil des neuen Portals, das sich nach Angaben seiner Macher derzeit in der Beta-Phase befindet, besteht noch zum Großteil aus leicht überarbeiteten Agenturmeldungen. Bei den Meinungsartikeln kommen auch freie Mitarbeiter zu Wort. So lobt hier die Publizistin Evelyn Hecht-Galinski den türkischen Präsidenten, dessen Militär gerade Hunderttausende Kurden, Araber und Assyrer in Nordsyrien in die Flucht getrieben hat, für »vorbildliche Arbeit in der Flüchtlingsfrage«. Ungeachtet der fortdauernden Kooperation zwischen Israel und der Türkei auf dem Gebiet der Rüstungstechnik feiert Hecht-Galinski den türkischen Statschef als »einen der mutigsten Fürsprecher für die Freiheit Palästinas«.

Die Publizistin mutmaßt, dass Erdogan wegen dieser Haltung in Deutschland so angefeindet werde. »Deutsche Medien werden nicht müde, sich an Erdogan abzuarbeiten, ihn als ›Sultan‹ oder ›Despoten‹, dessen ›langer Arm‹ bis nach Deutschland reicht, zu verunglimpfen«, beklagt Hecht-Galinski, die TRT Deutsch als »wichtigen Gegenpol zu gewissen deutschsprachigen Nachrichtenportalen und Medien« bezeichnet. Das dürften oppositionelle Journalisten und Politiker aus der Türkei, die vor ihnen drohenden langjährigen Haftstrafen nach Deutschland geflohen sind und sich hier weiterhin den Nachstellungen des türkischen Geheimdienstes ausgesetzt sehen, ganz anders beurteilen.