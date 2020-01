jW

Linkes Tabuwort

Zu jW vom 18./19.1.: »Von Weimar nach Berlin«

Ja, die NSDAP hatte noch am 20. Mai 1928 nur 2,6 Prozent und zwölf Reichtagsmandate erreicht – »doch das änderte sich rasch«, schreibt Reiner Zilkenat in seinem Beitrag. Warum denn? Dass wenig später die große Weltwirtschaftskrise begann, wird nicht erwähnt – kann man das aber vernachlässigen? Meines Erachtens nicht. Andererseits: Über das Niveau von 11,3 Prozent der Wählerstimmen der Nazis in Thüringen am 8. Dezember 1929 ist heute die AfD weit hinaus. (…) Und die neue Weltwirtschaftskrise hat noch gar nicht richtig eingesetzt. Danach »veränderten sich die politischen Kräfteverhältnisse« – ja, warum? Weil das Großkapital in der demokratischen Weimarer Republik inzwischen eine Gefahr sah. Das ständige Gegeneinander von SPD und KPD, das sich bis Januar 1933 fortsetzte, verhinderte aber damals eine »Volksfrontregierung«. Man kann meiner Ansicht nach nicht »unterschlagen«, dass bei der für die Nazis verheerenden Wahl zum Reichstag am 6. November 1932 SPD und KPD zusammen mehr Stimmen und Mandate erhielten als die NSDAP. Erst dann verlangten führende Bankiers und Industrielle Deutschlands von Hindenburg dringend die Einsetzung eines Kabinetts unter Hitler. Und der mit SPD-Stimmen als Alternative zu Hitler gewählte vergreiste Reichspräsident gehorchte schließlich. Die KPD trug noch dazu (mit einem strategisch falschen Misstrauensantrag gegen die amtierende Regierung) selbst zur sofortigen Reichstagsauflösung bei. So konnte am 30. Januar 1933 die Hitler-Hugenberg-Regierung, nur auf 42 Prozent aller Wähler und Mandate (des gerade wieder aufgelösten Reichstages) gestützt, »erfolgreich« ohne parlamentarisches Plazet installiert werden – und der Weg zur faschistischen Diktatur und zum Weltkrieg war frei! Das Wort »Machtübernahme« sollte für Linke tabu sein (im Artikel steht wörtlich: »Übernahme der Reichskanzlei«; jW). Die Macht wurde den Nazis vom Großkapital zugeschoben – »übertragen«! (…) Diese Machtzuschiebung war im Grunde ein Putsch – es wurde, ähnlich wie in Bolivien soeben, nur nicht so dargestellt oder empfunden – bis heute!

Volker Wirth, Berlin

Lieber die Capri-Fischer

Zu jW vom 22.1.: »Wessen Platte ist die Platte«

Um 1949/50 etwa wandte sich ein frustrierter Ernst Busch an die Berliner FDJ und bat sie, mit ihm einem Ärgernis entgegenzutreten. Anders als bei Platten von Eterna mit Arbeiterliedern konnte man Amiga-Platten mit Tanzmusik zeitweilig nur bei gleichzeitiger Abgabe von Altplatten oder Plattenbruch erstehen. Das verführte dazu, Eterna-Platten mit abgelöstem Etikett, also etwa Buschs »Solidaritätslied«, im Tausch gegen die »Capri-Fischer« von Schuricke auf Amiga einzusetzen. Das konnte dem Sänger nicht gefallen.

Fritz Wengler, Berlin

Vernachlässigte Opfer

Zu jW vom 24.1.: »Nichts aus der Geschichte gelernt«

Ich stimme den Worten von Israels Präsidenten Reuven Rivlin voll und ganz bei, wenn er während der Gedenkfeier zum Holocaust die Feststellung trifft, dass der »Antisemitismus« nicht bei den Juden aufhöre, und er deswegen anmahnt, »die Geschehnisse des Holocausts nicht zu vergessen«. Um so erschütternder finde ich es, dass trotz des am 23. Januar 2020 in Yad Vashem stattgefundenen »Holocaust-Forums« den vielen verarmten Überlebenden des faschistischen Völkermords in Israel offenbar nur unzureichende ideelle und materielle Unterstützung gewährt wird, denn sonst wäre es meines Erachtens nicht zu der im oben genannten Artikel beschriebenen Protestaktion gekommen. Und da Antisemitismus und Rassismus oft im gleichen Atemzug genannt werden, möchte ich in diesem Zusammenhang auch an das Schicksal unschuldiger Palästinenser erinnern, nämlich an das von »schwer brandverletzten Kindern« aus Gaza, (…) um die sich die »Palästinensische Ärzte- und Apothekervereinigung Berlin-Brandenburg« gegenwärtig bemüht. (…) Könnte sich die jW bei diesem Verein vielleicht über die näheren Umstände für das Entstehen der Verletzungen erkundigen?

Iri Wolle, Berlin

Bangen Herzens

Zu jW vom 24.1.: »Nichts aus der Geschichte gelernt«

Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Oder soll ich sagen, es macht mich fassungslos, was sich am Vorabend der Gedenkfeier in Yad Vashem ereignete? Mangelnder Anstand mag es nicht gewesen sein, sondern eingedenk der Dimension der Massenvernichtung von über sechs Millionen Menschen eher geschmacklos und überaus zynisch, als der Bürgermeister Jerusalems, Mosche Lion, die Teilnehmer zur Einstimmung auf die Veranstaltung am Vorabend zu einer Cocktailparty in der »Zedekia-Höhle« einlud. Damit haben sich der Bürgermeister wie auch die verantwortlichen Funktionsträger Israels beispiellos delegitimiert, und diese Feier, die einen anderen, vor allem würdigen Rahmen verdient hätte, menschenverachtend zum Amüsement degradiert. Es fehlen einem zudem die Worte, wenn dieses Gedenken an den Holocaust von der israelischen Regierung auch noch dazu missbraucht wird, um von ihrer völkerrechtswidrigen Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensern und deren Entrechtung abzulenken. So wurden sämtliche eingeladenen ausländischen Politiker dazu aufgefordert, Erklärungen gegen den Internationalen Gerichtshof (IStGH) in Den Haag abzugeben, mit dem Inhalt, dass dieser keine Zuständigkeit für das besetzte palästinensische Gebiet hat. Hintergrund hierfür ist, dass Palästina in Den Haag wegen Völkermordes klagen könnte, zumal die Chefanklägerin des IStGH davon überzeugt ist, dass Kriegsverbrechen im Gazastreifen begangen wurden. Ich will hoffen, dass wir Deutschen aus unserer unsäglichen Vergangenheit, die nie wiedergutzumachen ist, gelernt haben. Doch frage ich mich bangen Herzens, ob es nicht auch an Israel wäre, aus der Geschichte zu lernen und angesichts der Schoah statt einer menschenverachtenden Politik gegenüber den Palästinensern zu einer friedlichen Aussöhnung mit ihnen zu kommen.

Rudi Eifert, Langenhagen