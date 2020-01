Die Sprachkrämer

Gemeinfrei »Deutsch«, so eine Redensart, »ist die beste Sprache der Welt: Man versteht jedes Wort« – aber nur, weil der Sprachverein nicht gesiegt hat.

Können Sie »fernen«? Wissen Sie, was »Zentnerfliehkraft« ist, was ein »Gant«? Sind Sie ein »Beflissener« der »Größenlehre«? Dann dürfen Sie sich eine »Rauchrolle« anstelle einer Zigarre anstecken, während alle anderen und auch Sie als Student der Mathematik erst mal die neuen Vokabeln lernen und die bösen Fremdwörter vergessen, als da wären der welsche »Konkurs« und die undeutsche »Zentrifugalkraft« – sowie selbstredend »telefonieren«.

Ja, wenn sich der »Allgemeine Deutsche Sprachverein« durchgesetzt hätte! 1885 gegründet, hatte er sich das Ziel gesetzt, 15 Jahre nach dem Sieg über den Erzfeind Frankreich und 14 Jahre nach der Reichsgründung die deutsche Sprache von fremden Elementen zu säubern und das Deutsche, das sogar auf der Ebene von Regierung und Verwaltung zahlreiche regionale Besonderheiten aufwies, zu vereinheitlichen und auf Vordermann zu bringen. Von diesem sympathischen Klub handelt das Buch »Die Sprachreiniger. Der Kampf gegen Fremdwörter und der deutsche Nationalismus« des Kölner Germanistikprofessors Karl-Heinz Göttert.

Kleine Überraschung: Obwohl von Anfang an das chauvinistische Gift im Hirn der selbstgewollten Sprachreiniger steckte, zeitigte die Arbeit ab und zu Brauchbares. Manche Eindeutschungen etwa auf dem Gebiet des Bahnverkehrs – wo man einst ein »Billet« löste, auf dem »Perron« stand und ein freies »Coupé« suchte – sind allgemein geworden und wecken nun wenigstens unbewusst als »Fahrkarte«, »Bahnsteig« und »Abteil« bildhafte Assoziationen an verwandte Wörter, während die französischen Vokabeln in keinem ähnlich weiten Bedeutungsfeld standen.

Damit ist über das Positive dieses Sprachvereins wenig, aber alles gesagt. Der Weg der organisierten Deutschtümler führte von der Sprache zum Volk, von der Beschäftigung mit dem Fremdwort zum Fremdenhass, gipfelte 1914 im begeistert begrüßten Krieg und endete mitnichten mit ihm, vielmehr eiferten die Sprachpuristen nach der Niederlage grimmig weiter und verstanden ihren Verein schließlich als »die SA unserer Muttersprache«.

Dass sie nicht viel Erfolg hatten, lag nicht nur daran, dass sie zu ihrem Erstaunen keine Fürsprecher an den höchsten Stellen fanden – Bismarck pflegte ein mit Latinismen und Gallizismen gespicktes Deutsch, Goebbels plusterte sich gern mit Fremdwörtern auf, um die Massen zu beeindrucken. Es lag auch daran, dass es sich bei vielen Sprachreinigern um gebildete, aber bornierte Laien handelte. Bildung und Blödheit schließen sich eben nicht aus.

Solchen Leuten war kaum begreiflich zu machen, dass Fremdwörter keine »Plage« und »Seuche«, sondern nützlich und unentbehrlich, weil z. B. präziser sind: »Allegro« heißt »lustig«, aber was lustig ist, ist noch lange kein »Allegro«. Ahnungslos und verbissen dilettierten die Sprachwächter in allerlei Fächern, Berufen und Handwerken mit dem Ergebnis, dass ein verständliches durch ein unverständliches Wort ersetzt wurde: »Umbuchungsverband« für »Giro« und sogar »Tagfahrt« für »Termin«. »Deutsch«, so eine Redensart, »ist die beste Sprache der Welt: Man versteht jedes Wort« – aber nur, weil der Sprachverein nicht gesiegt hat.

Einige wussten wenigstens, dass das Deutsche seit Urzeiten Fremdes aufgenommen und zurechtgemodelt hat wie den »Ziegel« (lateinisch Tegula) oder den »Tisch« (von griechisch Diskos für Scheibe, Tablett). Statt aber dem langen Atem der Sprachgeschichte zu vertrauen, wollten sie – der autoritäre Charakter ist eine Plage, eine Seuche – scharf durchgreifen: die Fotografie sollte »Fohbild« heißen, »Thema« hatte zu »Tem« zu werden, »Qualität« zu »Kwalte«. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Komik; ein Bewusstsein der eigenen Lächerlichkeit aber fehlt den Sprachsaubermännern seit dem Barock, als jemand die böse fremdländische »Nase« zum »Löschhorn« machen wollte. Nur kommt »Nase« nicht von lateinisch »Nasus«, sondern teilt sich mit ihm die indogermanische Herkunft. Haben Puristen schon vom Deutschen keine Ahnung, so von anderen Sprachen noch weniger.

Selbstredend wissen sie auch nicht rechtzeitig aufzuhören. Eigentlich war der Zeitpunkt schon 1885 gekommen, indes: Der Verein existiert bis heute, firmiert seit 1947 als »Gesellschaft für deutsche Sprache«, gibt weiterhin die Zeitschrift Muttersprache heraus und veranstaltet seit 1971 die Wahl zum »Wort des Jahres«, während die den Zeitgeist kritisch spiegelnde Wahl zum »Unwort des Jahres« ihm 1994 aus der Hand genommen wurde. Mausig macht er sich kaum noch; den Part des bösen Cops spielt jetzt Wolfgang Krämers »Verein Deutsche Sprache«.

Grummelte der alte Verein noch von »Hottentottensprache«, schimpft der heutige über »Schimpansensprache« – nichts ist vergangen, alles ist wieder da, der Sprachkrämer ein gebildeter Laie und der gefährliche Blödsinn wieder aktuell. Wie einst der Sprachverein salbadert die AfD von »Überschwemmung« und »Umvolkung« und wettert, wo der Verein ob einer »Versumpfung« greinte, wider das »linksgrün versiffte« Deutschland. Kurzum: Götterts Buch, das im Spiegel der Sprache Politik und Zeitgeschichte in den Blick nimmt, klärt nicht nur über die Vergangenheit auf, sondern lässt einen auch die Gegenwart besser verstehen. Und die Zukunft?