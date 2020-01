Kienitz erinnert an die Befreiung

Die Gemeinde Kienitz im Oderbruch erinnert am morgigen Freitag an die Befreiung des Ortes vom Faschismus und teilte dazu mit:

Am 31. Januar 2020 findet eine Gedenkveranstaltung anlässlich der Befreiung von Kienitz durch die Rote Armee mit der Bildung des ersten Brückenkopfes an der Oder vor 75 Jahren statt. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 11 Uhr mit Glockengeläut der Kienitzer Kirche, direkt am Panzerdenkmal in Kienitz. Als Ehrengäste werden u. a. der Botschafter der Russischen Föderation, Sergej J. Netschajew, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, sowie der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums e. V., Matthias Platzeck, teilnehmen. Anschließend folgen weitere Programmpunkte am Denkmal »Den Opfern 1933–1945«. Hier werden u. a. der Pfarrer Frank Schneider und Frau A. Worpus einige Gedenkworte sprechen. Gegen 12.30 Uhr wartet ein Büfett im Gasthof »Zum Hafen«, wo ab 13 Uhr das Friedensforum eröffnet wird. (…)

Friedensinitiativen aus der Rhein-Main-Region rufen für den kommenden Sonnabend zu einer Protestaktion gegen das Kriegsmanöver »Defender 2020« vor den Toren des US-Headquarters in Wiesbaden-Erbenheim auf, Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Domäne Mechtildshausen:

Rund um den 75. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg soll in Osteuropa bis zur russischen Westgrenze eines der aufwendigsten NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges stattfinden. Mit dem Manöver »Defender 2020« wird das »Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus« des 8. Mai zu einer russischen Bedrohung umgekehrt.

Schon jetzt beginnen die Kriegsmanöver auch in Hessen. Im April und Mai 2020 plant die NATO eines der größten Manöver von Landstreitkräften in Europa seit Ende des Kalten Krieges. Mit insgesamt 37.000 Soldatinnen und Soldaten aus 16 NATO-Staaten sowie aus Finnland und Georgien wird eine neue Dimension umweltschädigender militärischer Aktivitäten erreicht. Bis zu 20.000 US-GIs mit entsprechendem schweren Gerät werden über den Atlantik und anschließend quer durch Europa an die russische Grenze transportiert. Ziel des Manövers ist neben der Zurschaustellung militärischer Überlegenheit die Demonstration einer blitzschnellen Verlegung kampfstarker Großverbände aus den USA an die NATO-Ostflanke. Deutschland wird zur Drehscheibe der Truppenverlegungen. Operativ zuständig für Transport und Manöver ist das US-Heereskommando Europa in Wiesbaden.

Die Größe und der Ort des Manövers stellen eine Provokation gegenüber Russland dar und bergen die Gefahr einer möglichen direkten Konfrontation zwischen militärischen Verbänden von NATO und Russland.

»Beschämend für die Friedensbewegung ist die offensichtliche Freude in der CDU/CSU über den neuen kriegerischen Aufmarsch gegen Russland. Auch das Schweigen der Grünen zu ›Defender 2020‹ und die Sorge von Sozialdemokraten, dass Schäden durch Panzerbetrieb am Straßenbelag vermieden werden sollten, zeigen die Hilflosigkeit der politischen Elite. Jetzt ist es notwendig, sich für eine wirkliche Politik des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit zu engagieren, statt neue Kriege vorzubereiten«, sagte der Sprecher des Ostermarschbüros, Willi van Ooyen.