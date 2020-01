Knechte der Kohle

Kay Nietfeld/dpa Klimaschützer protestieren am 29. Januar vor dem Berliner Bundeskanzleramt gegen das Kohleausstiegsgesetz

Wer in ferner Zukunft verstehen will, wie neoliberale Regierungen im 21. Jahrhundert dringende Menschheitsprobleme angegangen sind, der wird sich als Fallbeispiel den deutschen Ausstieg aus der Kohleverstromung zur Hand nehmen können. Die Ausgangslage ist damals allen Menschen mit Resten an Weitsicht klar: Die Welt rast mit Vollgas auf eine Klimakatastrophe zu. Die Energieparty mit Öl, Kohle und Gas, sie muss schnellstmöglich aufhören. Spätestens seit Ende des Kalten Krieges ist das CO2-Problem in Öffentlichkeit und Politik angekommen. Auch in Deutschland, seit Beginn der Industrialisierung historisch viertgrößter Klimaverschmutzer weltweit, beginnt man darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft auf die Nutzung erneuerbarer Energieträger umzustellen ist.

2015 und Abermillionen Tonnen Klimagase später gibt es erstmals ein globales Klimaschutzabkommen. Alle Länder der Erde sollen zur Rettung des Planeten beitragen. Auch Deutschland tritt dem Pariser Klimaabkommen bei. Ein völkerrechtlich bindender Vertrag, richtig. Aber nur in seinem Ziel, die Erderwärmung »deutlich unter zwei Grad Celsius« zu halten. Das neue Weltklimarecht ist an marktkonformer Freiwilligkeit kaum zu überbieten. Weder nennt es konkrete Klimaschutzmaßnahmen noch irgendeine Form der Sanktionierung bei Nichteinhaltung. Kapitalistischer Markt und freie Technologieentwicklung statt demokratischer Staat und wirtschaftslenkendes Ordnungsrecht werden als Allheilmittel gegen die Klimakrise vorgeschlagen. Den Kapitalismus grün machen, und sonst Business as usual, diese Hoffnung stirbt damals zuletzt.

Wie in Paris, so auch in Berlin. Jahrelang verschleppen die Regierungsparteien von Union, FDP und SPD die schrittweise und zügige Abschaltung der deutschen Kohlekraftwerke, der schmutzigsten in ganz Europa. Standortwettbewerb und Arbeitsplätze werden als Begründung fürs Nichtstun vorgeschoben, während sich Kanzlerin und Minister direkt mit den Bossen der Kohlekonzerne beraten. Dann, der Druck der Klimabewegung macht ein Wegschauen der Politik unmöglich, setzt die große Koalition eine Kohleausstieg-Regierungskommission ein. Der Vorschlag von Regierungspolitikern, Industrievertretern und Umweltverbänden ist klimapolitisch ungenügend: 2038 soll der letzte Meiler vom Netz. Die Kohleregionen werden mit Geld überschüttet, genug, um neue Strukturbrüche zu verhindern. Die Konzerne werden fürstlich entschädigt. Dabei erlaubt der Kohleausstieg, der jetzt vom Kabinett beschlossen wurde und sogar noch hinter Empfehlungen der Kohlekommission zurückfällt, RWE und Co. noch jahrelang Kasse zu machen mit fossilen Brennstoffen. Für Die Linke, gerade hat die Fraktion im Bundestag einen Masterplan zum Klimaschutz verabschiedet, ist klar: Die Energieversorgung muss in öffentliche Hand, die Politik darf sich nicht weiter zum Knecht der Kohlekonzerne machen. Deren neoliberale Rezepte sind ungerecht und teuer. Und ein Bruch des Pariser Klimaabkommens mit Ansage.