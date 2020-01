Pflegemindestlohn wird erhöht

Berlin. Bis 1. April 2022 soll der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte in vier Schritten auf 12,55 Euro in Ost- und Westdeutschland angehoben werden. Wie die Pflegekommission aus Vertretern weltlicher und kirchlicher Dienstgeber sowie von Beschäftigten am Dienstag in Berlin beschloss, soll es ab 1. Juli 2021 zudem erstmals einen Mindestlohn für Pflegefachkräfte von 15 Euro geben. Dieser soll zum 1. April 2022 auf 15,40 Euro steigen, wie das Bundesarbeitsministerium berichtete. Derzeit gilt ein Pflegemindestlohn von 11,35 Euro im Westen und 10,85 Euro im Osten. (dpa/jW)