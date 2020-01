Investitionsprogramm bei Deutscher Bahn

Martin Schutt/dpa Bau einer Eisenbahnbrücke bei Jena (31.5.2016)

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr rund 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wären rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019; es würde sich um die bislang größte Summe handeln, die bei der Bahn jemals für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestanden habe, teilte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin mit.

Insgesamt will der bundeseigene Konzern in diesem Jahr rund 1.800 Kilometer Gleise und mehr als 1.900 Weichen erneuern. 160 Brücken sollen zudem modernisiert werden. Der größte Teil der Summe, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III), die die Bahn im vergangenen Jahr mit dem Bund geschlossen hat, um die bestehende Infrastruktur zu erneuern.

2,2 Milliarden Euro sollen im laufenden Jahr für den Aus- und Neubau eingesetzt werden. Reisende müssen sich angesichts der Pläne allerdings auf zahlreiche Baustellen einstellen. So sollen zwischen Februar und März Brücken, Gleise und Weichen zwischen Norddeich, Bremen und Rheine erneuert werden. Runderneuert wird zudem die Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart. Dort sollen 190 Kilometer Gleise und 54 Weichen saniert werden.

Rund 5,4 Milliarden Euro aus der LuFV fließen der Bahn zufolge bereits in diesem Jahr in die bestehende Infrastruktur – vor allem in Gleise, Weichen, Signalanlagen, Brücken und Bahnhöfe. Weitere 2,2 Milliarden Euro stammen aus Budgets wie dem zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), zum Eisenbahnkreuzungsgesetz und den Sonderprogrammen des Bundes. 2,4 Milliarden Euro will die Bahn an Eigenmitteln in der Instandhaltung einsetzen.

Der bahnpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, begrüßte es als »erfreulich«, dass die Investitionen in den Erhalt des Schienennetzes erhöht werden. »Allerdings ergibt sich das ganze Bild erst, wenn man berücksichtigt, dass sich im Schienennetz ein Investitionsstau von rund 50 Milliarden Euro aufgebaut hat«, kritisierte er. Der Bund als Eigentümer habe die Infrastruktur »jahrzehntelang vernachlässigt«. (dpa/AFP/jW)