Nicht konsequent

Kay Nietfeld/dpa

Die deutschen Kohlekraftwerke sollen bis spätestens 2038 alle vom Netz gehen. Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch in Berlin ein Gesetz, das den Ausstieg aus der Braun- und Steinkohleverstromung von diesem Jahr an regelt. Für Kraftwerksbetreiber und Beschäftigte der Branche sind Entschädigungen geplant. Klimaschützer protestierten vor dem Kanzleramt gegen das Gesetz. Umweltverbände wie der BUND und der Naturschutzbund kritisieren, die Kraftwerke würden zu spät und nicht stetig abgeschaltet. (dpa/jW)