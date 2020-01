Rotarmistendenkmal soll aus Depot

Neustrelitz. 25 Jahre nach seiner Demontage soll das Rotarmisten-Denkmal von Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) wieder aus dem Depot geholt werden. Die Stadtvertreter wollen an diesem Donnerstag darüber beraten, ob die fünf Meter hohe Eisenskulptur als Dauerleihgabe an einen Verein übergeben wird, wie eine Stadtsprecherin laut N-TV am Mittwoch sagte. Der Verein betreibt auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne der Roten bzw. der Sowjetarmee in Stadtnähe eine Ausstellung, in deren Rahmen die Soldatenfigur aufgestellt werden soll. (jW)