Kauf von Fläche für Tesla-Fabrik besiegelt

Potsdam. Zweieinhalb Monate nach der Ankündigung des Tesla-Konzerns zur Errichtung einer Fabrik bei Berlin steht die Übertragung des Grundstücks an den US-Elektroautobauer fest. Der Kaufvertrag zwischen Tesla und dem Land Brandenburg sei notariell beurkundet, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Potsdam nach der Sitzung einer Arbeitsgruppe mit. In Grünheide (Kreis Oder-Spree) will Tesla von Juli 2021 an bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr bauen. Der Landesbetrieb Forst hatte den Kaufpreis für das Waldgelände auf knapp 41 Millionen Euro bemessen. Ein zweites, unabhängiges Gutachten ist noch in Arbeit – wenn es von der ersten Bemessung abweicht, soll der Kaufpreis angeblich noch geändert werden. (dpa/jW)