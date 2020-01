Ministerin: Bundeswehr in Jordanien belassen

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) plant, Bundeswehr-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien zu belassen. Dies sei schon deswegen nötig, um die im Nachbarland Irak eingesetzten Truppenkontingente schnell aus dem Einsatzgebiet ausfliegen zu können, sagte die Ministerin am Mittwoch im Bundestag. Es sei wichtig, dass die BRD »mit einem Fußabdruck« in Jordanien bleibe. Die Gespräche mit Italien über eine Ablösung der deutschen »Tornado«-Aufklärer nach dem 31. März seien vorangekommen, sagte sie. Die in Jordanien stationierten Soldaten sind Teil der Militärkoalition gegen den »Islamischen Staat« (IS). (dpa/jW)