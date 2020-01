Enthemmte Büttel

Jörg Carstensen/dpa Saliou Diallo (Bruder von Oury Jalloh) auf einer Pressekonferenz der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh am 28. Oktober 2019

Artikel 102 des Grundgesetzes fasst sich kurz: »Die Todesstrafe ist abgeschafft.« Dies ist, was Strafrecht und Urteilsfindung angeht, zutreffend, ansonsten aber gelogen. Die auf offiziellen Statistiken des Innenministeriums basierende Zählung der Organisation Bürgerrechte und Polizei/CILIP kommt seit 1952 auf 501 Menschen, die von der bundesdeutschen Polizei erschossen wurden. Und auch diese Zahlen sagen nicht die Wahrheit: Vom Jahr 1983 an werden vorsorglich alle Fälle »versehentlicher Tötung« durch Beamte gar nicht mehr erfasst. Auch die vielen hundert Menschen, die im Würgegriff von Polizisten erstickt sind, fließen nicht in die Erhebung ein. Und wenn Bundespolizisten die Schützen sind, wird das ebenfalls nicht mitgerechnet.

Es gibt eine ganze Reihe Faktoren, die es wahrscheinlicher machen, tödlicher Staatsgewalt zum Opfer zu fallen, ohne dass Gerichte eine Exekution anordnen müssen: fehlende deutsche Staatsbürgerschaft, nichtweiße Hautfarbe, politische Renitenz, psychische Erkrankungen, Armut. Kommen mehrere dieser Umstände zusammen, steigt das Risiko, an einer Polizeikugel zu sterben, exponentiell. Diese Toten – wie der in Haft verbrannte Oury Jalloh, die in den Autoverkehr gejagte und überfahrene Antifaschistin Conny Wissmann, die am Freitag in Berlin erschossene Maria B. – werden billigend in Kauf genommen, geahndet wird dies nie: Die Killer tragen Uniform.

Im Fall der in ihrer Wohnung getöteten 33jährigen Maria B. wird von »psychischen Problemen« geraunt. Wenn das stimmt, ist der Einsatz ein doppelter Skandal, denn für Fälle mit sogenannter Fremd- und Eigengefährdung legt das Psychisch-Kranken-Gesetz fest, dass der Sozialpsychiatrische Dienst einzuschalten ist. Statt ausgebildeter Fachleute stürmten aber schießwütige Beamte die Wohnung. Was immer vorher vorgefallen sein mag: Die junge Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt allein in ihrem Zimmer eingeschlossen, als die Polizei die Tür aufbrach und das Feuer eröffnete. Nicht auf die Körperextremitäten, denn das lernen Polizisten heute nicht mehr. Der Berliner Kurier zitiert einen Einsatztrainer, der angibt, bei Entfernungen unter sechs Metern nur noch direkt in den Oberkörper schießen zu können. Wie viele Wohnungen in Berlin haben eigentlich Zimmer, die größer sind? Ein »finaler Rettungsschuss«, um eine »Eigengefährdung« abzuwenden: Das erinnert an Fälle aus grauer Vorzeit, wo gescheiterte Selbstmörder anschließend zum Tode verurteilt wurden, weil Suizid nun einmal verboten ist.

Die zunehmdende Enthemmung der Repressionsorgane mag nicht gerichtlich verordnet sein, eine Funktion hat sie dennoch. Zunächst trifft es Schwache, Kranke und Wehrlose, doch die solcherart konditionierten Büttel werden irgendwann mit immer geringeren Skrupeln auch auf Streikposten und Demonstranten zielen.

Oury, Conny, Maria und Tausende andere: Ihr Tod ist nicht vergessen. Und nicht vergeben.