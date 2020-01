Finger am Abzug

Florian Boillot Gedenken an die von der Polizei erschossene Maria B. am 27. Januar in Berlin-Friedrichshain

Nachdem die 33jährige Maria B. am Freitag von einem Polizeibeamten erschossen worden war (jW berichtete), ist der linksalternativ geprägte Kiez um den Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain in Aufruhr. Bereits am Sonnabend kam es zu einer Spontandemonstration von linken Aktivisten, die gegen Polizeigewalt auf die Straße gingen. Was war zuvor geschehen?

Am Freitag morgen gegen 4 Uhr hatte ein Mitbewohner der 33jährigen die Polizei gerufen, weil diese ihn mit einem Messer bedroht haben soll. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die junge Frau, die unter psychischen Problemen gelitten haben soll, in ihrem Zimmer. Als die Beamten die Tür aufbrachen, soll Maria B. mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugelaufen sein. Ein 28jähriger Beamter machte nach einer Androhung von der Schusswaffe Gebrauch und traf Maria B. tödlich in den Oberkörper. Wie in solchen Fällen üblich, wurden seitens der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts routinemäßig Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

Der Fall gewinnt an Brisanz, weil die 33jährige als Antifaschistin aktiv war. In einem auf der Plattform ­Indymedia. org verbreiteten Beitrag ist die Rede davon, dass Maria B. eine körperliche Erkrankung hatte und nur »ca. 45 Kilogramm« gewogen haben soll. Die Behörden bestätigten, dass B. wegen Drogendelikten polizeibekannt gewesen sei. Tagsüber soll sie sich oftmals rund um den Boxhagener Platz, einen Treffpunkt von Alkohol- und Drogenkonsumenten, aufgehalten haben. Derlei bestätigte Lara Schneider, eine entfernte Bekannte des Todesopfers, gegenüber jW. »Wir kannten uns über unsere Hunde, haben gelegentlich Smalltalk gehalten«, berichtet sie. Sie habe Maria B. »als sehr nette und liebenswürdige Frau kennengelernt«, die »von ihren langen Krankenhausaufenthalten erzählt« habe. »In solchen Momenten machte sie auf mich einen zerbrechlichen Eindruck.« Sie habe Maria B. jedoch »stets als klare und selbstbewusste Persönlichkeit wahrgenommen«, berichtet Schneider. Sie könne sich trotz nur flüchtiger Bekanntschaft »nicht mal annähernd vorstellen, wie die Situation mit der Polizei so eskalieren konnte«.

Fragwürdig bleibt, warum es den Beamten, die nach bisherigen Informationen zu viert in der Wohnung zugegen waren, nicht auf anderem Wege gelang, B. zu beruhigen oder sie mit niedrigschwelligeren Einsatzmitteln zu stoppen, deren Notwendigkeit von den Polizeigewerkschaften mit genau solchen Situationen begründet wird.

»Ich erwarte eine lückenlose Aufklärung«, sagte am Montag die Linke-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke auf jW-Anfrage. »Immer wieder werden psychisch kranke Menschen von der Polizei erschossen, weil sich Polizisten etwa durch ein Messer bedroht sehen«, sagte sie. Dabei werde »in jeder Kampfsportschule die nichttödliche Selbstverteidigung gegen Messerangriffe gelehrt«. »Es kann doch nicht angehen, dass psychisch labile Menschen zum Freiwild für die Polizei werden, wenn sie einmal durchdrehen.« Hier müssten Alternativen zum Todesschuss trainiert werden, forderte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Noch 2013 hatte Bodo Pfalzgraf, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Berlin, nach einer exekutionsähnlichen Erschießung eines psychisch erkrankten Mannes durch Polizeibeamte im Becken des Berliner Neptunbrunnens getönt, man könne »nicht alle Konflikte dieser Welt sprachlich lösen«. Auch werde »nicht trainiert, auf Arme und Beine zu schießen«.