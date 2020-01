HELEN SLOAN SMPSP/ZDF Traumatisierte Holocaustüberlebende: »Die Kinder von Windermere«

Re: Konservatoren in Auschwitz

Arbeiten gegen das Vergessen

Wie etwas erhalten wird, das beschäftigt Agnieszka Tanistra-Rozanowska. Sie und ihr Team arbeiten seit Wochen an Baracke 124. 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee verfallen die rund 150 Gebäude und Anlagen zunehmend. Auch die persönlichen Gegenstände der ehemaligen Häftlinge sind vom Zerfall bedroht. Ein Team von Spezialisten soll das verhindern, damit die Erinnerung an die Opfer der Schoah wachgehalten wird. Die Arbeit an diesem Ort des Grauens stellt die Restauratoren vor größte Herausforderungen.

Arte, 19.40 Uhr

45 Min: Wie Dörfer ihre Kneipen retten

Der Grebiner Krug ist für seine Fischspezialitäten bekannt. Hannelore und Wolfgang Steen, das Wirtspaar in Grebin, suchen seit Jahren nach einem Nachfolger, leider vergeblich. Wolfgang Steen angelt selbst und bereitet Stinte und Lachsforellen zu. Er ist über 70 und will gern in Rente gehen. Doch er möchte so lange kochen, bis eine Lösung gefunden ist, die den Krug am Leben hält. Weil er das Dorf am Leben hält.

NDR, 22.00 Uhr

Fakt ist! Aus Dresden

Wahlforum zur Leipziger Oberbürgermeisterwahl

Wenige Tage bis zur Oberbürgermeisterwahl in der größten Stadt Sachsens am 2. Februar. Leipzig ist einerseits hippe Boom-Stadt, die gerade für junge Leute große Anziehungskraft hat und mittlerweile 600.000 Einwohner zählt. Andererseits: Wohnungen werden immer teurer, auf den Straßen wird es eng. Welche Antworten haben die Oberbürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten? Wie wäre es mit Autos raus und Häuser vergesellschaften?

MDR, 22.05 Uhr

Die Kinder von Windermere

300 jüdische Kinder, die den Holocaust in den Konzentrationslagern überlebt haben, werden 1945 an den Lake Windermere in England gebracht. Hier wird ihnen Hoffnung auf ein besseres, auf überhaupt ein Leben gegeben. Der deutsche Psychologe Oscar Friedmann betreut die traumatisierten Kinder dort einen Sommer lang, und sie lernen, mit ihren schlimmen Erfahrungen umzugehen. GB/D 2020.

ZDF, 22.15 Uhr