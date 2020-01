Denis Balibouse/REUTERS Angela Merkel entdeckt die größeren Absatzmärkte in China

Unnachahmlich präsentierte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Wie keine andere versteht sie es, sich an den globalen Konfliktlinien entlangzulavieren. Zwischen Washington und Beijing müsse die EU einen »klugen Weg« finden. Mit den Worten: »Ich möchte keine neue Bipolarität der Welt, sage ich ganz offen«, präsentierte sie sich zugeknöpft bis zurückhaltend.

Deutlicher werden wollte Merkel nicht. Denn viel steht für die deutsche Wirtschaft auf dem Spiel, die seit dem Jahrtausendwechsel dem Exportwahn verfallen ist und deshalb durch Zollandrohungen aus China und den USA erpressbar ist.

Mars oder Merkur, die römischen Götter des Krieges oder des florierenden Handels sind gefragt: Merkel weiß, dass langfristig zwei Systeme zur Wahl stehen. Beijing fördert finanziell und politisch die friedliche Koexistenz der Staatengemeinschaft, während sich für Washington alles und jeder der Dominanz des Dollar unterzuordnen hat.

Hörte man der Kanzlerin jedoch länger zu, verlagerte sich der Schwerpunkt zugunsten der Volksrepublik. Mit Beijing hegt Berlin hehre Pläne. Ein Investitionsabkommen soll noch in diesem Jahr in Leipzig verabschiedet und ein gemeinsames Emissionshandelssystem eingeführt werden. Im Rennen um Wirtschaftsabkommen auf dem afrikanischen Kontinent ergäben sich sicher Kooperationsmöglichkeiten. Für die USA hoffe sie lediglich, dass es gelingen werde, ein Handelsabkommen mit der EU abzuschließen. Ein Ausschluss des chinesischen 5G-Ausrüsters Huawei kommt überhaupt nicht in Frage. Man sei ja schließlich »auch in früheren Zeiten mit Spionage, mit Industriespionage klargekommen«.

Die USA stecken in einer ökonomischen Krise, die die Weltwirtschaft erneut mit nach unten zu ziehen droht. Die Regierung phantasiert hingegen von Aufschwung und Vollbeschäftigung. Finanzminister Steven Mnuchin stellte am Wochenende sogar erneut Steuersenkungen in Aussicht. Ein Blick auf die realen Zahlen zeigt allerdings ein anderes Bild. Die US-Industrie steckt in der Rezession. Die Einzelhandelsumsätze sind im November um 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Der reale Durchschnittslohn stagniert bei 0,6 Prozent. Die hoch verschuldeten Lohnabhängigen des Landes müssen mittlerweile mehr als 15 Prozent Zinsen für ihre Kreditkarten bezahlen. Das enorme Steuersenkungsprogramm der Regierung von 2018 kam Finanzdienstleistern, Immobilienkonzernen und Beziehern hoher Einkommen zugute. Unternehmensinvestitionen hat Trump nicht angeschoben, und für den Konsum des kleinen Mannes blieb auch nichts übrig.

Die Aussicht, deutsche Autos auf dem zahlungskräftigen chinesischen Binnenmarkt zu verkaufen, scheint Merkel verlockender als der Bevölkerung erklären zu müssen, warum wieder Milliarden in den maroden Finanzsektor gepumpt werden müssen. Man darf gespannt sein, ob Mars sie gewähren lässt.