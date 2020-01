Wursthersteller Wilke findet keinen Investor

Korbach. Der in einen Fleischskandal verwickelte nordhessische Wursthersteller Wilke steht endgültig vor dem Aus. Eine Nachfolgelösung für den Geschäftsbetrieb sei nicht gefunden worden, sagte Insolvenzverwalter Mario Nawroth am Freitag nach einer Gläubigerversammlung in Korbach. Den noch vorhandenen 62 Mitarbeitern wurde laut Nawroth gekündigt. Mit dem Betriebsrat solle noch ein Sozialplan abgeschlossen werden. (dpa/jW)