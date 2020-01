Mehrjährige Haftstrafe wegen Anschlagsplänen

Berlin. Ein 32jähriger Islamist ist in Berlin wegen der Planung eines Terroranschlags zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Magomed-Ali C. sei der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig, hieß es am Freitag im Urteil des Kammergerichts in der Hauptstadt. Dabei hätten möglichst viele Menschen getötet werden sollen, um ein Klima der Angst zu schaffen. Als mögliches Anschlagsziel galt 2016 das »Gesundbrunnen-Center« in Berlin. Zum nahen Umfeld von C. gehörte auch der spätere mutmaßliche Haupttäter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz im Dezember desselben Jahres, Anis Amri. (dpa/jW)