Bundespolizei trainiert Sicherheitskräfte in Riad

Berlin. Die Bundesregierung lässt nach mehr als einem Jahr Unterbrechung die Ausbildung für Sicherheitskräfte in Saudi-Arabien wieder aufnehmen. Ende Januar sollten acht Trainer der Bundespolizei in das Land zurückkehren, um dort Grenzschützer auszubilden, erklärte das Innenministerium am Freitag. Der Einsatz war vor mehr als zehn Jahren gestartet worden und mit außen- und sicherheitspolitischen Interessen sowie der Bekämpfung des Terrorismus in der Region begründet worden. Nach dem Mord an dem regierungskritischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi im Oktober 2018 durch saudiarabische Agenten in Istanbul hatte Berlin die Ausbildung ausgesetzt. (AFP/jW)