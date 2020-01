Seenotrettung: Seehofer gibt sich aufnahmebereit

Zagreb. Die Bundesregierung ist nach den Worten von Innenminister Horst Seehofer gewillt, Migranten aufzunehmen, die von Schiffen einer neuaufgelegten EU-Marinemission »Sophia« künftig gerettet werden. Er sei bereit, die vor fünf Monaten getroffene Einigung zur Verteilung aus Seenot Geretteter auf eine neue »Sophia«-Mission auszuweiten, sagte der CSU-Politiker am Freitag am Rande eines EU-Innenministertreffens in Zagreb. In den vergangenen Monaten kamen 401 Migranten, die 2019 im zentralen Mittelmeer gerettet wurden, in die BRD. (dpa/jW)