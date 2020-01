jW

Selbstmörderische Politik

Zu jW vom 10.1.: »Vorhersehbarer Verrat«

Auf diese klaren Worte habe ich sehr lange gewartet, und danke, Gerhard Feldbauer, aber auch der Redaktion dafür, dass endlich die zwielichtigen Haltungen und Handlungen der im Artikel genannten Personen offenbar werden. Was allerdings Michail Gorbatschow angeht, so war ich bereits 1984 hellhörig, als dieser nach dem Tode Juri Andropows im Westfernsehen ein »Hoffnungsträger« genannt wurde. Sein später in der DDR herausgegebenes Buch »Perestroika«, das ich mir ausgeliehen hatte, legte ich nach etwa 35 Seiten weg. Der darin selbstherrlich dokumentierte Erlöseranspruch mit falschem Bezug auf Lenin bestätigte meine Skepsis. Wie lässt sich doch in Anlehnung an Lenin sagen? Der theoretische Sieg des Sozialismus zwingt seine Feinde, sich als Sozialisten zu verkleiden. Die sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zeigende Politik der sowjetischen Führung war innen- wie außenpolitisch selbstmörderisch. Dennoch hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass es soweit kommen würde.

E. Rasmus, per E-Mail

Illusorische Forderung

Zu jW vom 11. und 17.1.: »Bagdad verlangt Truppenabzug« und »Nur ein Vorgeschmack«

Als ich las, dass Bagdad den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert habe, musste ich erst einmal lachen, weil ich mir vorstellte, wie es (…) wäre, wenn (…) die Merkel-Regierung von Washington Analoges verlangte! Dabei hätte die Merkel-Regierung wie auch schon ihre Vorgänger allein angesichts der über Ramstein geleiteten Befehle zu organisierten Kriegsverbrechen nicht nur allen Grund dazu, sondern sie wäre auch völkerrechtlich, grundgesetzlich und aufgrund ihrer Diensteide dazu verpflichtet! Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, dass die Regierung der USA – auch bei einer anderen als der Trump-Administration wäre es so – auf ein solches Abzugsbegehren nicht im geringsten anders reagieren würde als auf eines aus Bagdad: Sie nähme es noch nicht einmal zur Kenntnis!

Ortwin Zeitlinger, per E-Mail

Aus dem Abseits

Zu jW vom 20.1.: »Gespielter Gleichmut«

Immer wenn Russland ein friedenspolitisches Abkommen aushandelt, tritt als wichtigstes EU-Mitglied die BRD auf den Plan. Nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland und der Türkei gilt es, schnell zu handeln. Schließlich war Libyen noch 2018 der drittgrößte Erdöllieferant der BRD. So ging es bei der eilig einberufenen Konferenz in Berlin nur vordergründig um eine dauerhafte Befriedung der Region, in Wirklichkeit aber darum, sich »gegenüber Russland und den Regionalmächten ins Spiel zu bringen«. So äußerte sich der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Die deutsche Kriegsministerin will bei neuen militärischen Auseinandersetzungen Deutschland nicht »am Rande stehen lassen« – wie 2011 beim internationalen Einsatz, bei dem Muammar Ghaddafi ermordet wurde, mit bis heute andauernden verheerenden Folgen. Die SPD gebraucht das verschleiernde Wort »Mission«, was auch immer in diesem Zusammenhang darunter zu verstehen sein mag. Von der vor vier Jahren von der BRD mit Libyen und internationaler Unterstützung ausgehandelten »Flüchtlingsabwehr« war in Berlin keine Rede. Die funktioniert zur Zufriedenheit der EU, während fast täglich Menschen entweder von libyschen Milizen aufgegriffen und in Folterlager gebracht werden oder im Mittelmeer den Tod finden. Diese Verbrechen, für die vor allem Deutschland verantwortlich ist, stehen nicht auf der Tagesordnung, erscheinen in den Medien inzwischen nur noch als Randnotiz. Damit das so bleibt, werden die privaten Rettungsmöglichkeiten stark eingeschränkt, kriminalisiert und im Ernstfall – in Italien vor allem durch die faschistische Lega – verboten. Jetzt geht es um Wichtigeres: nicht abseits zu stehen, wenn um Einfluss in dem öl- und gasreichen Land gestritten wird. Die Konkurrenz ist auszuschalten, wenn nötig auch mit militärischen Mitteln, einschließlich zum Beispiel bundesdeutscher »Schutztruppen«. Da ist sich die EU einig. Der Kommentar aus dem ARD-Hauptstadtstudio am 19. Januar: »Die Kanzlerin hat es geschafft, dass in Libyen vielleicht bald zumindest die Waffen schweigen.« Wirklich die Kanzlerin?

Eva Ruppert, Bad Homburg

Tapferer Kampf

Zu jW vom 20.1.: »Hinter den Barrikaden«

Die französischen Arbeiter und Angestellten führen einen ebenso ungleichen wie tapferen Kampf, der in seiner Bedeutung weit über das bloße Rententhema hinausgeht. Der sich vielmehr gegen den weltweit immer stärker ausbreitenden verbrecherischen sowie menschenverachtenden Neoliberalismus richtet und insofern die Zukunft der Lohnabhängigen in ganz Europa betrifft. Von daher stünden ihnen die uneingeschränkte Solidarität sowie die volle (auch finanzielle) Unterstützung aller europäischen Werktätigen zu, ähnlich wie einst den Internationalen Brigaden im schweren Kampf gegen den Franco-Faschismus.

Reinhard Hopp, per E-Mail

Vor der Haustür

Zu jW vom 20.1.: »Hinter den Barrikaden«

Dem (voranstehenden und bereits online veröffentlichten; jW) Leserbrief von Reinhard Hopp zu Eurem zu kurzen Beitrag zu den Streikenden in Frankreich und deren Geldmangel ist nur wenig hinzuzufügen. »Linke« – wer eigentlich ist das, wenn immer wieder von einem »linken Lager« schwadroniert wird, zu dem dann absurderweise SPD und Grüne gehören sollen, und die Partei Die Linke auf dem (schlechten) besten Weg ist, sich auch auf Bundesebene regierungsfähig zu machen – sammeln Geld für vieles, oft für Initiativen Tausende Kilometer entfernt (…). Hier aber geht es um Kämpfe unmittelbar vor unserer Haustür. Nicht nur deshalb verdient der Protest der Franzosen die Unterstützung eines jeden, der den Kampf derer da unten gegen die da oben für notwendig und sinnvoll hält! Und Geld ist eine wenig gefährliche Unterstützung – der Kampf der Internationalen Brigaden war es sehr wohl. Und auch die praktische Umsetzung – wer wäre Empfänger des Gesammelten – ließe sich lösen. Denkbar wäre beispielsweise die CGT.

Uwe Nebel, Mannheim