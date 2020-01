Rotlicht: Kommunitarismus

Tiger St.Georg Lagerfeuergesinnung. Kommunitarismus verspricht die heimelige Wärme festgefügter Gemeinschaften

Politikwissenschaftler, die etwas auf sich halten, wollen immer auch Entdecker sein. Wolfgang Merkel, ein Vertreter dieser Zunft, wähnte 2017, eine »neue Konfliktlinie« zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen entdeckt zu haben. Im Zentrum der Aus­einandersetzung, fand Merkel, stehe die Frage, »wie stark die Grenzen des Nationalstaates geöffnet oder geschlossen« werden sollten. Auf der einen Seite »sammeln sich die Kosmopoliten als Grenzöffner und Vertreter universaler Menschenrechte«, auf der anderen »die Kommunitaristen«, die »ein hohes Interesse an nationalstaatlichen Grenzen« hätten.

Wer sind nun diese letzteren? Kommunitarismus, das klingt ein bisschen wie Kommunismus ist aber keiner, wenngleich beide den gemeinsamen lateinischen Wortstamm besitzen. Im wesentlichen ausgedacht in den USA der 70er und 80er Jahre stellt der Kommunitarismus eine im Grunde konservative, ja mitunter reaktionäre Antwort auf wahrgenommene Krisenerscheinungen »atomisierter« moderner kapitalistischer Gesellschaften dar, so etwa Entsolidarisierung, Werteverfall, Identitäts- und Sinnkrisen. Als Ursache gilt ihm, da ziemlich idealistisch, nicht die kapitalistische Produktionsweise, sondern ein von der Ideologie des Neoliberalismus beflügelter Individualismus.

Die Lösung, die er feilbietet, heißt denn auch nicht klassenlose Gesellschaft, sondern notwendige Rückbesinnung auf Bedeutung und Wert einer gewachsenen Gemeinschaft (Community), die sich dadurch auszeichne, dass jeder Mensch ein Bürger dieser oder jener Stadt ist, dieser oder jener Berufsgruppe, dieser Sippe oder jenem Stamm, endlich dieser Nation angehöre. Die solcherart als unverzichtbar ausgewiesenen Herkunfts- und Zugehörigkeitsbestimmungen konstituierten gemeinsam geteilte Wert- und Moralvorstellungen und bildeten Traditionen aus, auf deren Basis erst sinnvoll über die Grundsätze einer gesellschaftlichen Gerechtigkeit verhandelt werden könne. Damit steht die positiv besetzte Gemeinschaft der anonymen, aus bloßen Individuen zusammengesetzten kapitalistischen industriellen Gesellschaft gegenüber, in der althergebrachte Moral kaum mehr Gültigkeit besitzt und das Prinzip der ökonomischen Nutzenmehrung obsiegt hat. So verfasst, repräsentiert der Kommunitarismus ein dezidiertes Gegenprogramm zum als selbstzerstörerisch erachteten Liberalismus.

In ihrem spezifischen Verständnis von Gemeinschaft verfällt bei den Kommunitaristen auch der Wohlfahrtsstaat der Ablehnung, da dieser eine Begleiterscheinung der kritisierten Industriegesellschaft sei und zudem die Eigeninitiative des Bürgers erheblich behindere. Demgemäß wird, um dem Ziel einer »guten Gesellschaft« näherzukommen, die Abkehr von einem solchen Etatismus verlangt und statt dessen Hilfe zur Selbsthilfe empfohlen. Nicht der Staat mit seinem Wohlfahrtsangebot soll helfen, sondern die »Selbstheilungskräfte der vielfältigen Gemeinschaften und Assoziationen der Bürger«. »Was in der Familie getan werden kann, sollte nicht einer intermediären Gruppe übertragen werden. Was auf lokaler Ebene getan werden kann, sollte nicht an den Staat oder die Bundesebene delegiert werden.«

Solche antietatistische wie antiliberale, antimoderne wie antiuniverselle Wagenburg- und Lagerfeuergesinnung hat mit der Migration zwingend ein Problem, weil der imaginierte Schutzraum einer geschlossenen Abstammungsgemeinschaft vom Zuwanderer bedroht wird. Wer sich angesichts der rationalen Unvernunft eines entfesselten Weltkapitalismus nach einer »kulturell regulierten« Nation sehnt, besitzt allerdings keinen Begriff vom notwendig zusammengehörenden Widerspruchspaar Weltmarkt und Nationalstaat. Betrüblich ist derweil, dass den inzwischen auch etliche Linke nicht mehr haben und infolgedessen anfällig für allerlei Unfug werden. Wenn sich demnächst in einer der beiden sozialdemokratischen Parteien dieses Landes eine Kommunitaristische Plattform gründet, wäre das dann auch keine Überraschung mehr.