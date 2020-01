DGB: Nachfolgerin für Buntenbach gefunden

Berlin. Die niedersächsische Grünen-Fraktionschefin Anja Piel soll die Nachfolge von DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach antreten. Sie freue sich über die Einladung des DGB-Vorstandes zu Gesprächen über einen möglichen Wechsel in die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes, erklärte die 54jährige Piel am Dienstag in Hannover. Der Posten wird frei, weil Buntenbach im Februar das 65. Lebensjahr erreicht und somit in den Ruhestand geht. (AFP/jW)