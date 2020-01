Wohnsitzauflagen behindern Jobsuche

Nürnberg. Regionale Wohnsitzauflagen, die Geflüchtete an ihren Wohnsitz binden, reduzieren nach Auffassung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Chancen auf einen Job in Deutschland. »Geflüchtete mit einem anerkannten Schutzstatus, die einer regionalen Wohnsitzauflage unterliegen, haben eine geringere Beschäftigungswahrscheinlichkeit«, heißt es in einer Mitteilung des IAB vom Dienstag. Die Vorschriften schränkten die Flexibilität der Menschen bei der Jobsuche ein. Formuliertes Ziel der gesetzlich verordneten Wohnsitzauflage sei eigentlich, die Integration von Geflüchteten in den Arbeits- und Wohnungsmarkt zu fördern und Parallelgesellschaften zu verhindern. (dpa/jW)