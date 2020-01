Linke-Vorsitz: Wissler erwägt Kandidatur

Berlin. Die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Janine Wissler, schließt eine Kandidatur für den Vorsitz der Bundespartei nicht aus. »Wir haben zwei amtierende Parteivorsitzende«, sagte sie laut den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagausgaben). Beide müssten zunächst »sagen, was sie wollen«, so Wissler. »Und dann muss ich mir das überlegen.« Der Bundesparteitag mit den Vorstandswahlen soll vom 12. bis 14. Juni 2020 in Erfurt stattfinden. Die Satzung enthält eine Bestimmung, wonach Parteivorsitzende nach achtjähriger Amtszeit nicht mehr antreten sollten. Bei Katja Kipping und Bernd Riexinger sind diese acht Jahre im Juni vorüber. Beide wollen sich im März zu ihren Absichten äußern. (AFP/jW)