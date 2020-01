Davon wird niemand satt

Frank Rumpenhorst Zwölf Euro mindestens: Beschäftigte begleiten die Tarifverhandlungen mit Protest (Frankfurt am Main, 16.1.2020)

Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) und dem Bundesverband der Systemgastronomie (BDS) vergangenen Donnerstag wurden nach zehn Stunden ergebnislos vertagt. Die Unternehmer hätten »ihr hundsmiserables Angebot von der ersten Tarifverhandlung noch einmal unverändert vorgelegt«, erklärte Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der NGG, am Freitag. »Sie wollen weiterhin nur Armutslöhne zahlen«, das sei mit der Gewerkschaft nicht zu machen.

Das Angebot der Kapitalseite sieht Einstiegslöhne von 9,48 Euro pro Stunde vor. Das sind gerade einmal 13 Cent oberhalb des aktuellen gesetzlichen Mindestlohns. Auch in den anderen Tarifgruppen sieht dieses Angebot nur minimale Anpassungen von 2,5 bis 2,7 Prozent mehr Geld pro Jahr vor. Derzeit verdienen Beschäftigte der untersten Gruppe der NGG zufolge 9,25 Euro die Stunde.

Im BDS sind 830 Unternehmen der Branche wie McDonald’s, Burger King, L’Osteria, Starbucks, Nordsee, Tank und Rast, Autogrill und Pizza Hut organisiert. Die Umsätze der Systemgastronomie steigen. Dem Statistikportal statista.com zufolge war der Umsatz von Marktführer McDonald’s in Deutschland 2018 mit rund 3,5 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor.

Die NGG bleibt bei ihrer Gehaltsforderung von mindestens zwölf Euro pro Stunde für die unterste Tarifgruppe in der Systemgastronomie. Die Gehälter der weiteren Gruppen – insgesamt seien es zwölf – sollen entsprechend angepasst werden. Auch wer bei McDonald’s, Burger King oder Starbucks arbeitet, habe Respekt verdient und muss von seiner Arbeit leben können, so Adjan mit Blick auf die rund 120.000 Beschäftigten in den Fastfoodrestaurants.

Die zweite Tarifverhandlungsrunde wurde von Protesten der Angestellten begleitet. Mit einer Kundgebung haben Beschäftigte zusammen mit Mitgliedern der NGG-Tarifkommission zu Beginn der Gespräche am vergangenen Mittwoch vor dem Verhandlungsort, dem »Leonardo Royal«-Hotel in Frankfurt am Main, für faire Löhne in der Systemgastronomie protestiert. Um den Druck vor der dritten Tarifrunde zu erhöhen, will die Gewerkschaft »in ausgewählten Städten« zu Warnstreiks und Protestkundgebungen bei McDonald’s und Co. aufrufen. Der Verhandlungstermin soll am 13. und am 14. Februar in Stuttgart stattfinden. (jW)