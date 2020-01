Man ist so angewidert

World Economic Forum 2018/SWR/arte Wer glaubt, diese Leute würden die Welt retten, dem hilft kein Film

Die Frage »Rettet Davos die Welt?« ist der Untertitel der in den Mediatheken von Arte und ARD bereitgestellten Doku »Das Forum« von Marcus Vetter – sie ist so rhetorisch wie dämlich. Denn wer ernsthaft denkt, dass ausgerechnet das Weltwirtschaftsforum – das heute in die nächste Runde geht – und damit eine Zusammenkunft der wichtigsten Apologeten des Kapitalismus diesen irgendwie besser machen und das zur Lösung der globalen Krise führen würde, dem hilft kein Film. Womit das Grundproblem auch schon benannt ist: Offenbar glauben die Macher selbst tatsächlich daran, dass die Reform des Systems statt seiner Abschaffung uns retten könne.

Dabei ist der Ansatz so spektakulär wie interessant: Erstmals war es einem von dem Forum unabhängigen Filmteam gestattet, »hinter den Kulissen« des Gipfels zu drehen und die Mächtigen der Welt abseits der offiziellen Pressetermine und Ansprachen zu beobachten. Wir sind dabei, wenn Macron, Merkel und Trump aus ihren Autos steigen und begrüßt werden, wenn sie miteinander tuscheln, wenn die Greenpeace-Chefin bei einem Empfang erst Smalltalk mit Bolsonaro betreibt und danach mit der Oxfam-Chefin darüber kichert. Vor allem aber begleitet Regisseur Marcus Vetter den 81jährigen Gründer des Forums, Klaus Schwab, über zwei Jahre bei den offenbar aufrichtigen Versuchen, aus den Bösen die Guten zu machen. Natürlich hat Schwab auch recht mit seinem Beharren darauf, dass Miteinander-Reden mehr ist als nichts. Wobei man im Verlauf des Films sieht, wie er angesichts der Ergebnislosigkeit dieses Redens verzweifelt und zunehmend ermüdet. Hier hat »Das Forum« berührende und große Momente, etwa wenn Schwab das für die globale Krise entscheidende Wort aufschreiben soll. Er wählt: »Egoismus«. Darin, dass er glaubt, für die Katastrophe wäre eine menschliche Eigenschaft verantwortlich, die man also durch Erziehung des Menschengeschlechts beheben könnte, liegt gewissermaßen seine Tragik. Dass diese auch jenseits des Gesagten deutlich wird, ist eine Leistung des Films, der dennoch eher eine »Doku« als ein Dokumentarfilm ist, denn statt einer filmischen Idee sehen wir ein journalistisches Format, das sich bemüht, das Forum nach allen Seiten abzuklopfen und zu erklären.

Vetter ist seit einigen Arbeiten dafür bekannt, dass er glaubt, mit der Anzahl der beim Drehen zurückgelegten Kilometer stiege proportional die Aussagekraft des Werks. So führt uns auch »Das Forum« – statt am Ort zu bleiben und wirklich zu beobachten, statt tausendmal gehörte Aussagen zu bebildern – durch die ganze Welt, um Projekte des Forums so kurz wie oberflächlich vorzustellen. Ästhetisch bewegt sich das auf der Ebene von Politfernsehjournalismus. Denn nie wird hinter die Oberfläche eines Bilds gesehen oder Bedeutung durch die Montage hinterfragt, geschweige denn neu hergestellt. Deshalb erklärt uns ein Kommentar, was wir sehen (sollen). Als wäre das nicht genug Verarschung einer mündigen Zuschauerschaft, werden alle Funktionsträger, sobald sie im Bild auftauchen, mit Bauchbinden versehen. Womit die Unschuld des Bilds sofort zerstört, der Blick gelenkt und das Ganze auf das Niveau von TV-News gebracht wird. Bis hin zu der völlig schizophrenen Situation, dass die Mächtigen im Ton vorgestellt und ihre Namen und Funktionen gleichzeitig als Schrift eingeblendet werden. Für wie blöd hält man uns denn? Ganz davon abgesehen, dass die Chance, den Gesprächen »hinter den Kulissen« nun tatsächlich folgen zu können und zum Beispiel Nuancen zu erfassen, uns dadurch genommen wird, dass diese deutsch synchronisiert sind.

Relativ spät im Film taucht Greta Thunberg auf. Der Dialog zwischen ihr und Schwab könnte interessant sein. Er beschenkt uns mit dem großen Moment, in dem Greta auf die Frage, was sie ändern wolle, »Everything« antwortet und gefälliges Lachen der Journaille erntet. In ihrem ernsten, verständnislosen, ja gequälten Gesicht angesichts dieser Reaktion liegt mehr Antwort als in Vetters ganzer Doku. Die vom Verleih als »Dokuthriller« beworben wird. Wohl, weil wir erst ganz am Ende erfahren, dass Bolsonaro sein auf dem Forum gegebenes Versprechen, den Amazonas zu bewahren, nicht eingehalten hat. Donnerlüttchen, damit hatte nun wirklich keiner gerechnet, bzw. davon wussten wir ja noch gar nichts! Und so reiht die Montage gerade am Ende plattes Fernsehbild an Fernsehbild – von den »Fridays for Future«-Demos bis zu brennenden Wäldern und Plastikmüll im Meer. Nicht ohne dass uns auf der Tonebene immer erzählt wird, was wir gerade sehen. Nur für den Fall, dass wir nicht wissen, wie Plastikmüll aussieht. Um uns mit der nun geradezu unerträglich moralischen Botschaft, dass wir die Welt retten müssen, zu entlassen. Man ist davon so angewidert, dass man am liebsten sofort eine Kohlegrube eröffnen, eine Kreuzfahrt buchen und die Zahlung der Rundfunkgebühren einstellen möchte.