Cum-Ex: Weitere Anklagen gegen Bankmitarbeiter

Frankfurt am Main. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat sieben weitere Beschuldigte wegen schwerer Steuerhinterziehung in Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften angeklagt. Die Behörde sowie das zuständige Landgericht in Frankfurt bestätigten am Montag die Anklage gegen einen Steuerberater und sechs Bankmitarbeiter. Letztere arbeiteten für die inzwischen insolvente Maple-Bank und sollen von 2006 bis 2009 einen Steuerschaden von knapp 389 Millionen Euro verursacht haben. Bei den Exmitarbeitern der Bank handele es sich unter anderem um den Vorsitzenden und drei weitere Mitglieder der ehemaligen Geschäftsführung. (AFP/jW)