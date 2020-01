Etatberatungen in Thüringen mit FDP und CDU

Erfurt. Im Falle einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung in Thüringen soll es rasch Gespräche mit FDP und CDU über einen neuen Haushalt geben. Es gebe eine Einigung, dass die Finanzministerin gemeinsam mit den Spitzen beider Parteien bereits jetzt in Gespräche zur Frage des Haushalts gehe, sagte Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee am Freitag bei der Vorstellung eines Vertrages für eine mögliche Minderheitsregierung. Anders als vorgesehen, wurden die Gespräche zwischen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen nicht bis Freitag abgeschlossen. (dpa/AFP/jW)