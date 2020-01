Ich hab’ die Handwerker. Nachdem Trump den iranischen General bombardiert hatte, konnte ich aus Angst vor Krieg nicht einschlafen. Nach sechs Stunden Gewälze bin ich wieder aufgestanden, in der unschuldigen Absicht, das WC aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin überkam mich plötzlich eine so unbändige Wut, dass ich sämtliche Türen, die ich durchqueren musste, leider auch die verglasten, mit voller Wucht und lautem Getöse zugeknallt habe, immer wieder. Ich glaube, wenn Hervé das noch mitgekriegt hätte, er hätte mich einliefern lassen. Aber meine lieben Mitbewohner steckten nur ängstlich den Kopf durch ihre Schlafzimmertür und fragten höflich, ob sie die Fenster schließen sollen, es scheint heute Nacht zu stürmen. Beschämt schluckte ich sechs Baldrianpillen und verkroch mich wieder in meine Matratzengruft.

Als ich nach einem kurzen Erschöpfungsschlaf gegen Mittag erwachte, sah ich die Bescherung: Scherben auf den Dielen, ein riesiger Querriss in der Schlafzimmerwand vom Türrahmen bis zur Decke, abgeplatzter weißer Putz und Farbe überall auf den Teppichen. Den rausgeflogenen Messingriegel der Toilettentür habe ich Tage später am anderen Ende des Bads unter dem Heizkörper gefunden. »Verwandelt eure Wut in Energie!« – Hat das nicht Che Guevara gesagt? Gut, an der Zielrichtung muss ich noch arbeiten.

Handwerker – das ist jetzt nicht böse gemeint – sollte man beaufsichtigen, und vielleicht haben sie ja auch Fragen. Deshalb bleibe ich in der Nähe und vertreibe mir die Zeit mit dem Aussortieren von Sachen, die ich an Sozialläden verschenken will. Ganz oben auf der Liste: vegetarische Kochbücher – Verlegenheitsgeschenke von Leuten, die mal mitgekriegt haben, dass ich kein Fleisch esse, und deswegen der Meinung sind, ich würde mich für Salat interessieren. Komischerweise habe ich seit dem cholerischen Anfall Appetit auf Rosenkohl und Schlagsahne. Ein lecker fotografiertes Rosenkohlgratin scheint mir der Mühe seiner Zubereitung würdig:

Ein kg Rosenkohl waschen. 100 g gehackte Zwiebeln sowie eine halbe zerdrückte Knoblauchzehe in etwas Öl hell anschwitzen. Den Rosenkohl zugeben und mit einem Viertelliter Gemüsebrühe aufgießen. Mit Salz, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und geriebener Muskatnuss würzen. Zugedeckt 20 Minuten dünsten. 200 g Tomaten blanchieren, in Achtel schneiden und unter den Rosenkohl rühren. 150 g mittelalten Gouda in kleine Würfel schneiden und zusammen mit vier Esslöffeln Schlagsahne über das Gemüse gießen. Mit gehackten Kräutern (Schnittlauch, Petersilie, Basilikum) bestreuen. Deckel drauf und das Ganze zehn Minuten dünsten.

Ein junger Anstreicher schaut zur Küchentür herein: »Rosenkohl! Riecht jut. Frau Wunder, eine Frage. Wat war ’n hier los? Sieht aus wie ’n Bombenangriff.« – »Och, nichts weiter. Nur ein kleiner Völkerrechtsbruch.«– »Verstehe. Ihre Badfliesen sind leider ooch Bruch. Da ham Se sich aber mächtig uffjeregt, wa? Vermute, die Rechnung soll ans Pentagon …?« – »Sehr witzig!«