Ponti/De Laurentiis/ZDF Gelsomina (Giulietta Masina) bemüht sich, es dem Zampanò recht zu machen: »La Strada«

Vom Woife und dem Wald

Wolfgang Schreil aus Bodenmais im Bayerischen Wald ist in seiner Heimat bekannt unter seinem Spitznamen »Woid Woife«. Der Naturbursche setzt sich für den Erhalt der heimischen Tierwelt ein und lebt im Einklang mit der Natur. Die Sendung begleitet ihn über die Jahreszeiten hinweg auf seinen Streifzügen. Und vielleicht grüßt auch der Luchs. D 2018.

Arte, Sa., 19.30 Uhr

La Strada – Das Lied der Straße

Fellini – jetzt wäre der Maestro auch schon 100. Die in Armut aufgewachsene Gelsomina wird von ihrer Mutter an den Artisten Zampanó verkauft. So tingelt sie gemeinsam mit dem Aufschneider durchs Land. Dann trifft sie den Hochseiltänzer Matto, der nett, gewitzt und voller Lässigkeit ist. Der eifersüchtige Zampano will mit ihm konkurrieren, und die Tragödie nimmt ihren Lauf. Wenn Melodram, dann richtig Melodram. I 1954. Mit Giulietta Masina, Anthony Quinn. Der große Ennio Flaiano schrieb am Drehbuch mit. Anschließend Doku zu Federico Fellini.

3sat, Sa., 20.15 Uhr

U-Turn – Kein Weg zurück

Mit einer Autopanne bleibt der Glücksspieler Bobby in dem Wüstenkaff Superior hängen. Hier bandelt er mit der schönen Grace an. Als Bobby sie nach Hause begleitet, schlägt deren Ehemann Jake ihm ein Geschäft vor: Für 20.000 Dollar soll er Grace töten. Mit Jennifer Lopez, Sean Penn, Nick Nolte und Joaquin Phoenix prominent besetzt.

ZDF, Sa., 23.50 Uhr

Polizeiruf 110: Söhne Rostocks

Der Rostocker Polizeiruf ist einfach klasse, auch wenn der Plot etwas verworren klingt: Frank Fischer starb in den Armen des Ermittlers Bukow, gespielt von Charly Hübner. Der Zeuge Michael Norden ist seither auf der Flucht. Krimikollegin Katrin König, gespielt von Anneke Kim Sarnau, und Bukow treffen sich mit Nordens Exfreundin Beate. Sie weiß angeblich nichts über den Verbleib des Flüchtigen. Schließlich stellt sich heraus, dass Norden und Fischer Schulfreunde waren. D 2019.

Das Erste, So., 20.15 Uhr

Die Ungewollten – Die Irrfahrt der St. Louis

Voller Hoffnung verlassen 937 jüdische Flüchtlinge im Jahr 1939 auf der »St. Louis« den Hamburger Hafen. Ein Visum für Kuba verspricht ihnen ein Leben ohne Naziterror. Trotz Zusage verweigert die kubanische Regierung den Passagieren aber die Einreise. Für die Erinnerung. Und für die Gegenwart. D/P 2019.

RBB, So., 22.20 Uhr