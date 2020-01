Nachschlag: Damit alles so bleibt

Francisco Seco/AP/dpa Der designierte EU-Kommissar für Arbeit, Nicolas Schmit (Brüssel, 1.10.2019)

Auf Anhieb ein Land zu nennen, in dem der Mindestlohn das Medianeinkommen der Bevölkerung übertrifft, fiel dem EU-Kommissar für Beschäftigung, Nicolas Schmit, nicht so leicht. Frankreich! Da betrage der Mindestlohn 10,03 Euro – aus Sicht des Politikers das, »was ein Minimallohn sein müsste«. Luxemburg verfügt über den höchsten Mindestlohn in Europa, nämlich 11,97 Euro. Gemessen an den übrigen Löhnen im Land seien das aber nur 54 Prozent des Medians. Die EU-Kommission möchte, so Schmit, einen Mindestlohn, der den wirtschaftlichen Bedingungen entspricht. Den Menschen solle er ein »dezentes«, ein anständiges Leben ermöglichen. Wie hoch der sein müsste, blieb offen. Es gehe auch nicht um ein einheitliches Niveau. Angesprochen auf das bevorstehende Treffen mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie in Berlin, wurde die Argumentation nicht klarer: Es gehe um Fairness, makroökonomische Argumente und »natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit«. Alles müsse berücksichtigt werden. Na, dann wird sich so schnell nichts ändern. (sk)