jW

Frommer Wunsch

Zu jW vom 9.1.: »Kriegskolonialismus«

Ins Zentrum der existentiellen Menschheitsfragen ist der (…) Klimawandel gerückt. Keineswegs zu Unrecht. Dennoch drohen (…) die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen in den Hintergrund zu geraten. Das heißt, die eigentlich politischen Ursachen der Umweltkatastrophe werden verdrängt. Die Leugnung des Klimaproblems wie zum Beispiel von seiten der US-Administration oder der Regierung Brasiliens verkörpert die zweifellos grobschlächtigste Variante dieser Tendenz. Aber auch der Tenor der vermeintlich tief besorgten Repräsentanten von Politik und Wirtschaft in den meisten Staaten der Welt ignoriert die kolonialgeschichtlichen und aktuellen Ursachen machtpolitisch bedingter Interessenkonflikte. (…) Der Kampf gegen den Klimawandel vollzieht sich somit unter den Bedingungen kapitalistisch zugespitzter Konkurrenz. Der Verlauf dieses Kampfes verheißt (…) wenig Hoffnungsvolles. Was die soziale Seite angeht, wird immer klarer, dass die reichen Eliten dabei sind, die Lasten des nötigen wirtschaftlichen Umbaus auf Werktätige, Arbeitslose und andere sozial Ausgegrenzte abzuwälzen. Klimarettung unter kapitalistischen Prämissen bleibt (…) aber ein frommer Wunsch. Die Geschichte der Menschheit war bisher davon gekennzeichnet, dass sie in verschiedenen Entwicklungsetappen (…) in einem nachträglichen Vollzug auf die existentiellen Herausforderungen durch entsprechende technische Anpassungen der Produktivkräfte reagiert hat. Die historisch neuartige Situation heute erforderte jedoch einen (…) global wirksamen, koordinierten Klimaschutz. Die (…) globale Kapitaldominanz lässt diesbezüglich jedoch kaum Illusionen aufkommen. Die bedrückende Relevanz dieser Feststellung wird daran deutlich, dass zum Beispiel 42 Multimilliardäre über die Hälfte allen Reichtums verfügen. Auf nicht minder drastische Weise offenbart sich der enge Zusammenhang der Klimakrise mit den Fragen von Krieg und Frieden: Der CO2-Fußabdruck allein des US-Militärs (…) übertraf 2017 das Treibhausgasaufkommen ganzer Industrieländer (…). Kann man unter den aktuellen medialen Bedingungen überhaupt mit Einsichtsfähigkeit der breiten Öffentlichkeit (…) rechnen? Hierzu gehörte vor allem, klarzumachen, dass ohne die Lösung der militärpolitischen Seite die Krise in ihrer Gesamtheit (…) nicht zu bewältigen sein wird und ein verheerender Kriegsausbruch nicht weniger wahrscheinlich ist als der endgültige Zusammenbruch des Weltklimas. (…)

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Großmachtpolitik

Zu jW vom 11./12.1.: »Der Ernst der Lage«

Die USA planen die größte Militärübung auf dem europäischen Kontinent seit 25 Jahren. Sie nennen diese Großübung »Defender 2020«. Eine komplette Division der US-Armee (…) soll nach Europa transportiert werden. Von Bremerhaven und Bremen aus soll es per Schiene und Straße weitergehen quer durch Europa in Richtung Polen (…). Was soll das? Die Vereinigten Staaten liegen auf dem fernen Kontinent Amerika. Was soll also deren Kriegsgerät in Europa? Natürlich, es geht um Großmachtpolitik und gegen einen imaginären Gegner, der Russland heißt. Aber muss Deutschland diese Drohpolitik (…) unterstützen? Zumal an der Spitze dieses Staates ein Mann steht, der äußerst selbstsüchtig und unberechenbar ist? Also gilt es, statt Konfrontation mit Russland ein friedliches Miteinander anzustreben und auch zu verwirklichen. So wie es Merkel und Putin bei ihrem kürzlichen Treffen in Moskau angeblich initiieren wollten. Außerdem, man bedenke: Derartige »Mammutmanöver« sind äußerst nachteilig, was die Auswirkungen auf den von uns Menschen verursachten globalen Klimawandel angeht. Denn unendliche Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids werden bei Herstellung und Betrieb dieser Kriegsmaschinerie freigesetzt! Deshalb sind im Hinblick auf »Defender 2020« alle friedliebenden Bürger in Deutschland zum Handeln aufgefordert: diskutieren, protestieren, boykottieren! (…)

Dieter Lehmann, Falkenberg/Elster

Wozu noch?

Zu jW vom 14.1.: »Konfliktpotential ›Eastmed‹«

Wieso reden alle noch von großen Erdgasfeldern und ihrer politischen Bedeutung und führen Kriege darum? In Zeiten von Greta Thunberg und »Fridays for Future«, einem brennenden Australien und großen Bränden 2018 in Schweden und anderswo in Europa ist das doch Schnee von gestern. Es wird Zeit, auf 100 Prozent erneuerbare Energieträger, insbesondere Solar, Wind und Wasser, umzusteigen, wozu die technischen Voraussetzungen schon längst gegeben sind.

Dr. Helmut Käss, Braunschweig

Schon immer braun

Zu jW vom 15.1.: »Nazigegner auf Todesliste«

Nachdem die Ermittlungsbehörden ewig »geschlummert« – mehr noch: versagt oder auch relativiert etc. – haben, klopfen sie sich nun auf die Brust! Aber die Drohungen gibt es nicht erst mit den Todeslisten, sondern es gab sie sehr lange davor per perfider Graffiti und Aufkleber, auch gegen meine Person. Bei dem Telefonat mit dem Staatsschutz wegen der zahlreich geklebten Sticker von der Kameradschaft Neukölln »Wenn Schramm abkratzt, stört uns das nicht wirklich« bekam ich die Antwort: »Ach, Frau Schramm, Sie sind ja eh schon bekannt!« Immer wieder seit 1994 gab es auch massenhaft Hassgraffiti, darunter einige Drohgraffiti gegen mich – im Zusammenhang mit antisemitischen Parolen. Für so manche Rudower Bürger war ich »viel schlimmer« als die Nazis, weil ich – zudem Nichtrudowerin – diese Ekelsprüche übermalt habe. Vor zwei Jahren lösten feine Rudower Bürger einen Polizeieinsatz gegen mich aus, als ich mit ausdrücklicher Erlaubnis der Pfarrerin in der Köpenicker Straße das Graffito »Ausländer raus« in »Ausländer« mit einem schönen großen roten Herz verwandelt habe. Anschließend tappten die Polizisten, die mir verboten hatten, gegenüber ein riesiges Hakenkreuz zu übermalen, auch noch in Hundedreck, was ich mit »Sehen Sie: Scheiße war schon immer braun« kommentierte. Immerhin gab es da keine strafrechtlichen Folgen für mich.

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail